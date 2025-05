Für den TSV Urdenbach wird es wohl in die Kreisliga A gehen. – Foto: Dennis Kemmerling

TSV Urdenbach steht vor dem Bezirksliga-Abstieg Nach der klaren 0:4-Pleite im Kellerduell gegen Gerresheim scheint der TSV kaum noch zu retten. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TuS Gerresh. Urdenbach

Für den TSV Urdenbach endet das Kapitel „Bezirksliga“ in wenigen Wochen, sofern nicht noch ein kleines Wunder geschieht. Zwar ist der Sprung auf das rettende Ufer bei sieben Punkten Rückstand und noch zwölf zu vergebenen Zählern rechnerisch noch möglich. Doch daran glauben mag wohl selbst die Mannschaft von Mike Kütbach nicht mehr. Kaum anders jedenfalls ist der blutleere Auftritt des TSV im Kellerduell gegen den designierten Mitabsteiger TuS Gerresheim zu erklären. Auf eigener Anlage unterlag Urdenbach am Sonntag klar und deutlich mit 0:4.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Urdenbach Urdenbach TuS Gerresheim TuS Gerresh. 0 4 Es war beileibe nicht das erste Mal, dass die Mannen um Torjäger David Hanuschkiewitz Rätsel aufgaben. Das Team, das zu Jahresbeginn noch den Spitzenreiter SG Benrath-Hassels schlug und auch gegen den viertplatzierten MSV Düsseldorf nur knapp an einer Überraschung vorbeischrammte, enttäuschte zuletzt in den Partien gegen die direkte Konkurrenz in schöner Regelmäßigkeit. Besonders das 2:5 gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn HSV Langenfeld hinterließ Spuren. „Da lagen wir zur Pause schon mit 0:5 zurück. So etwas darf im Abstiegskampf einfach nicht passieren“, klagte Kütbach.

Warum das Team nicht in der Lage ist, sich in den entscheidenden Spielen vehement zu wehren, ist für den Trainer ein Rätsel. Kütbach stößt bei der Ursachenforschung auch auf die Generationenthematik. „Wir haben nur noch wenige Spieler vom alten Schlag im Kader. Und bei den Jüngeren verschieben sich die Prioritäten, wie ich auch in Gesprächen mit vielen Trainerkollegen herausgehört habe. Da ist unabhängig von der Liga dann die Bratwurst nach dem Spiel oft wichtiger als das Ergebnis“, stöhnt Kütbach. Großer Vertrauensbeweis