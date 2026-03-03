TSV Urdenbach: Kütbach kämpft um würdigen Abschied

Dem TSV Urdenbach soll ein weiterer Abstieg erspart bleiben. – Foto: Dennis Kemmerling

Richtige Freude wollte bei Mike Kütbach nach dem 2:2 gegen Rot-Weiss Lintorf nicht aufkommen. Zwar hielt der TSV Urdenbach mit dem Remis in Lintorf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A auf Distanz. Doch weder mit der ersten Spielhälfte, in der es seinem Team an der nötigen Einstellung mangelte, noch mit dem spät kassierten 2:2-Ausgleich (84.) unmittelbar nach der eigenen Führung erzielt von David Mohr (83.) konnte sich der Urdenbacher Trainer anfreunden.

Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass Kütbach sein Traineramt nach Ablauf dieser Spielzeit niederlegen wird. Sein Nachfolger steht bereits fest. Ihm will Kütbach einen A-Kreisligisten übergeben. „Das ist für mich Ehrensache. Der Abstieg aus der Bezirksliga tat im vergangenen Jahr schon weh. Einen weiteren Abstieg will ich nicht noch einmal erleben“, sagt der scheidende Coach.

„Ein Punkt ist in so einem Spiel das Mindeste, was man erwarten darf“, sagte Kütbach mit unzufriedener Stimme. Bei weiterhin nur drei Punkten Vorsprung auf die auf dem ersten Abstiegsrang liegenden Lintorfer brachte Urdenbach das Unentschieden tatsächlich nicht viel weiter. Der Klassenerhalt ist weiterhin in Gefahr und damit auch das Abschiedsgeschenk des Trainers.

Kütbachs Aus im kommenden Sommer kommt nicht überraschend. „Ich wollte ja eigentlich schon vor drei Jahren weg“, sagt der scheidende Übungsleiter mit einem Augenzwinkern. Zwischenzeitlich hatte er sich sogar schon mit einem neuen Klub geeignet. Am Ende blieb Kütbach aber doch wieder dem TSV treu, auch weil er die Spieler, die er kurz zuvor nach Urdenbach gelotst hatte, nicht sofort wieder im Stich lassen wollte. „Das waren damals 16 Stück, von denen mich kurze Zeit später 14 selbst haben im Regen stehen lassen“, gibt Kütbach preis.

Über die Enttäuschung darüber ist er zwar hinweg, dennoch sieht er so manche Entwicklung im Amateurbereich kritisch. „Das ist alles nicht mehr so, wie es zu meiner eigenen Spielerkarriere oder zu Beginn meiner Trainerkarriere war“, sagt Kütbach. Oft steht der Coach nur mit acht Akteuren auf dem Trainingsplatz,weil sich Verpflichtungen und Prioritäten bei vielen Spielern geändert haben. Ein Umstand, der bei Kütbach wohl auch eine Rolle bei der Entscheidung spielte, einen Schlussstrich zu ziehen. „Nach jetzigem Stand mache ich als Trainer nichts mehr. Da müsste schon ein Verein kommen, der Ambitionen nach oben hat“, so der 41-Jährige weiter.

Auch Marvin Borchers hört auf

Einer, auf den Kütbach nichts kommen lässt, hört im kommenden Sommer ebenfalls auf. Gemeint ist Marvin Borchers, der in dieser Saison zumindest noch in den Heimspielen die Schuhe schnürt. „Er ist noch alte Schule. Marvin ist ein echter Leader mit einer vorbildlichen Einstellung“, sagt Kütbach über den 35-Jährigen. Mit Borchers verliert Urdenbach zweifellos eine echte Identifikationsfigur, die auf und abseits des Platzes eine Lücke hinterlässt. Dennoch ist der Noch-Trainer überzeugt, dass sein Klub auch ohne ihn und Borchers für die Zukunft gut aufgestellt ist. „Wir haben eine A-Jugend, die in der Leistungsklasse eine gute Rolle spielt. Da kommen eine ganze Reihe von Jungs hoch, die wir zum Teil ja auch schon jetzt in die erste Mannschaft einbauen.“