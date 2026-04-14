TSV unterliegt trotz starker Leistung dem SV Legefeld

Bereits in der 4. Minute brachte Julius Franz die Hausherren mit einem echten Highlight in Führung: Aus rund 25 Metern zog er ab und versenkte den Ball im Netz – ein Traumtor der Extraklasse.

Am 17. Spieltag der Kreisliga Nord empfing der TSV bei strahlendem Sonnenschein den SV Legefeld – und erwischte dabei einen Traumstart in die Partie.

Doch die frühe Führung hielt nicht lange. Nur wenige Minuten später entschieden die Unparteiischen auf Foulelfmeter für die Gäste, den Legefeld in der 8. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

In der Folge übernahm der TSV zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz, hoher Laufbereitschaft und gut herausgespielten Kombinationen setzte die Mannschaft den Gegner unter Druck und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sicherte Nicolas Scharf den 1:1 Pausenstand und parierte einen Distanzschuss vom SV Legefeld.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Der TSV blieb spielbestimmend, kämpfte leidenschaftlich um jeden Ball und erspielte sich weitere Möglichkeiten – doch der entscheidende Treffer wollte einfach nicht fallen. Die Gäste hingegen zeigten sich effizient: In der 70. Minute nutzte Legefeld einen Freistoß zur 1:2-Führung.

Am Ende steht eine bittere Niederlage für den TSV, die einmal mehr das bekannte Fußball-Motto bestätigt: Wer seine Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft. Trotz einer starken kämpferischen und spielerischen Leistung bleibt die Mannschaft ohne Punkte.

Viel Zeit zum Hadern bleibt jedoch nicht: Bereits am Samstag, den 18.04., wartet mit Fortuna Großschwabhausen die nächste Herausforderung. Dann gilt es, erneut alles in die Waagschale zu werfen und gemeinsam die nächsten wichtigen Punkte einzufahren.