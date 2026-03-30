TSV unterliegt beim Tabellenführer nach intensiver Partie

– Foto: TSV Immenhausen

Direkt zu Beginn merkte man dem Platz das schlechte Wetter des Vortages an. Viele Bälle sprangen unruhig, das Spiel war dadurch schwer zu kontrollieren. Trotzdem kam die TSV gut in die Partie und ging in der 14. Minute verdient in Führung. Nach einem Ballstaffette über die eigene Abwehr spielte Steven Schöps weiter auf Nils Hellwig, der mit Tempo durchbrach, schneller als seine Gegenspieler war und aus kurzer Distanz halb rechts im Strafraum zum 0:1 ins kurze Eck abschloss.

Die TSV Immenhausen musste sich auswärts bei der SG Diemeltal mit 2:5 geschlagen geben. In einer Partie, die stark von Standardsituationen geprägt war, zeigte sich die Heimelf vor allem in entscheidenden Momenten sehr effizient.

Nur wenige Minuten später drehte Diemeltal die Partie. Nach einer Ecke von links köpfte Caliskan den Ball an den ausgestreckten Arm von Bastian Jenzowski – Elfmeter. Jan Rothschild übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:1 (36.).

Immenhausen hatte das Spiel zunächst im Griff, doch nach etwa 25 Minuten fand Diemeltal besser hinein. Der Ausgleich fiel nach einem unnötigen Freistoß. Nachdem die TSV den Ball eigentlich schon erobert hatte, gab man ihn wieder her und brachte den Gegner so zurück ins Spiel. Steffen Rothschild trat aus etwa 25 Metern zentral vor dem Tor an und schoss den Ball wuchtig über die Mauer zum 1:1 (27.).

Kurz vor der Pause hätte die TSV beinahe zurückgeschlagen: Nach einer Klärung der Gastgeber zog Timo Bülte aus rund 35 Metern volley ab, doch der Torhüter lenkte den Ball gerade noch an die Latte (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel kam Immenhausen eigentlich ordentlich aus der Kabine, doch erneut traf Diemeltal. In der 51. Minute spielte Wehrmann auf Rothschild, der aus etwa 25 Metern sehenswert zum 3:1 abschloss. Nur drei Minuten später folgte das 4:1, als nach einer Ecke von rechts Alexander Wehrmann per Kopf traf (54.).

Die TSV zeigte jedoch Moral und verkürzte nur wenig später. Thomas Stern spielte auf Toni Mitrovic, der einen Gegenspieler stehen ließ und den Ball aus rund zehn Metern zum 4:2 einschob (56.). Für Mitrovic war es bereits das 16. Saisontor im 16. Einsatz.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, wobei Immenhausen dem dritten Treffer zeitweise näher war. Ein weiterer Freistoß von Stern aus rund 35 Metern wurde noch an die Latte gelenkt (61.).

Doch statt des Anschlusses fiel das nächste Tor für die Gastgeber. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter. Jan Rothschild verwandelte zum 5:2 (70.), auch wenn TSV-Keeper Sören Enders noch am Ball war.

In der 77. Minute sah Diemeltals Welat-Rojhat Caliskan wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte, sodass die TSV die Schlussphase in Überzahl bestritt. Trotz einiger Bemühungen gelang es jedoch nicht mehr, das Ergebnis zu verkürzen.

Unterm Strich startete Immenhausen gut in die Partie und ging verdient in Führung, doch Diemeltal fand mit dem Ausgleich ins Spiel und zeigte sich anschließend sehr effektiv – vor allem nach Standardsituationen. Vier der fünf Gegentore fielen nach ruhenden Bällen, darunter zwei Strafstöße. Zudem landeten viele zweite Bälle bei den Gastgebern, sodass das Spielglück einfach nicht auf der Seite der Grün-Weißen war.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Sören Enders, Arne Habisch (81. Max Busch), Timo Bülte, Steven Schöps, Bastian Jenzowski (79. Ivan Montero Rodriguez), Thomas Stern, Fiete Römer (72. Roman Sedmera), Leon Beilstein, Nils Hellwig, Toni Mitrovic, Nasim Ghasemi (60. Lee Tyler Cassatt)

Trainer: Marco Schneider

Tore:

0:1 Nils Hellwig (14‘ – Vorlage Steven Schöps)

1:1 Steffen Rothschild (27‘)

2:1 Jan Rothschild (36‘, Handelfmeter)

3:1 Steffen Rothschild (51‘)

4:1 Alexander Wehrmann (54‘)

4:2 Toni Mitrovic (56‘ – Vorlage Thomas Stern)

5:2 Jan Rothschild (70‘, Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse:

Gelb-Rot: Welat-Rojhat Caliskan (77‘/SG Diemeltal 08/Meckern)