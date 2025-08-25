TSV und OSV Meerbusch feiern erste Saisonsiege

Das Tor des Tages erzielte Vincent Boldt in der 34. Minute: Nach einer Ecke von David Oliveira landete der Ball über Umwege bei dem Offensivspieler, der die Kugel aus 16 Metern unter die Latte jagte. „Dass es mit einer einstudierten Variante geklappt hat, freut mich sehr, auch wenn ein Quäntchen Glück dabei war“, sagte Winkens.

Ansonsten blieb die Partie vor 250 Zuschauern auf dem Lanker Sportplatz weitgehend ereignisarm. Die Gäste liefen zwar immer wieder an, strahlten in der Offensive aber kaum Gefahr aus. „Bis auf eine Szene, in der Oguz Ayan aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, haben wir defensiv nichts zugelassen“, sagte Winkens. Sein Team ließ im Spiel nach vorne jedoch ebenso die Zielstrebigkeit vermissen. Insbesondere im zweiten Durchgang ergaben sich viele Räume, die die Blau-Gelben unzureichend nutzten. „Das war ärgerlich“, so Winkens. „Wir haben unsere Konter unsauber ausgespielt, weil wir zu häufig das Tempo herausgenommen haben.“

Trotz des zähen Spielverlaufs überwog beim TSV-Coach am Ende die Erleichterung. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart sei der Druck spürbar gewesen. „Es waren alle schon etwas nervös in der Woche. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir gewonnen haben. Die Jungs haben bis zur letzten Minute gefightet. Das war diesmal das Entscheidende“, sagte Winkens.

Stolz auf Einsatz und Leidenschaft