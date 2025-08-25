TSV und OSV Meerbusch feiern erste Saisonsiege

Trainer Marcel Winkens sprang jubelnd in die Luft, riss die Fäuste nach oben und ließ seiner Freude freien Lauf. Mit dem 1:0-Sieg beim Heimauftakt der Oberliga Niederrhein gegen die Holzheimer SG feierte seine Mannschaft den ersten Pflichtspielsieg unter seiner Regie. „Ich habe den Jungs gesagt: Wir müssen nicht schön, sondern erfolgreich spielen. Und das haben wir geschafft. Deshalb können wir zufrieden sein. Gerade mit einer neuformierten Mannschaft geht es zu Beginn darum, Punkte zu holen“, sagte der 42-Jährige.
Das Tor des Tages erzielte Vincent Boldt in der 34. Minute: Nach einer Ecke von David Oliveira landete der Ball über Umwege bei dem Offensivspieler, der die Kugel aus 16 Metern unter die Latte jagte. „Dass es mit einer einstudierten Variante geklappt hat, freut mich sehr, auch wenn ein Quäntchen Glück dabei war“, sagte Winkens.
Ansonsten blieb die Partie vor 250 Zuschauern auf dem Lanker Sportplatz weitgehend ereignisarm. Die Gäste liefen zwar immer wieder an, strahlten in der Offensive aber kaum Gefahr aus. „Bis auf eine Szene, in der Oguz Ayan aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, haben wir defensiv nichts zugelassen“, sagte Winkens. Sein Team ließ im Spiel nach vorne jedoch ebenso die Zielstrebigkeit vermissen. Insbesondere im zweiten Durchgang ergaben sich viele Räume, die die Blau-Gelben unzureichend nutzten. „Das war ärgerlich“, so Winkens. „Wir haben unsere Konter unsauber ausgespielt, weil wir zu häufig das Tempo herausgenommen haben.“
Trotz des zähen Spielverlaufs überwog beim TSV-Coach am Ende die Erleichterung. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart sei der Druck spürbar gewesen. „Es waren alle schon etwas nervös in der Woche. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir gewonnen haben. Die Jungs haben bis zur letzten Minute gefightet. Das war diesmal das Entscheidende“, sagte Winkens.
Der OSV Meerbusch hat am zweiten Bezirksliga-Spieltag den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer Dominik Voigt gefeiert. Vor rund 200 Besuchern am Osterather Krähenacker setzte er sich mit 2:0 (0:0) gegen den SSV Grefrath durch. Nach durchwachsener erster Hälfte, in der die Hausherren nervös agierten, kamen sie nach Wiederanpfiff deutlich besser ins Spiel. Die Einwechslungen von Luca Pohlmann, Marvin Höffges und Jerome Vekens sorgten für frischen Schwung. In der 68. Minute eroberte Angelo Recker den Ball, über mehrere Stationen landete dieser bei Saba Khargelia, der zum 1:0 vollendete. Nur vier Minuten später erhöhte Pohlmann per Kopf nach einer präzisen Ecke von Andreas Spada auf 2:0. „Man hat gemerkt, dass nach dem ersten Tor der Druck abgefallen ist. Danach war klar, dass wir das Ding ziehen“, sagte Voigt. „Ich bin sehr stolz auf den Einsatz und die Leidenschaft, die wir auf den Platz gebracht haben.“