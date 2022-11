TSV Ummendorf - SV Ringschnait 1:4

Der TSV begann gut und konnte in der 13. Minute nach schönem Spielzug und einem satten Schuss aus 14 Meter durch Matthias Hatzing mit 1:0 in Führung gehen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang den Gästen in der 25. Minute das 1:1. Nach der Pause erwischte zunächst wieder der TSV den besseren Start und hätte in der 50. Minute eigentlich wieder in Führung gehen müssen. den Querpass von Stefan Kärcher konnte Matthias Hatzing sechs Meter vor dem Tor in Bedrängnis allerdings nicht verwerten. Die Gäste waren insbesondere durch Ihre schnell vorgetragenen Angriffe brandgefährlich und der TSV durfte sich zunächst noch bei seinem Torhüter Fero Okolicani bedanken, dass man nicht in Rückstand geriet. In der 65. Minute war aber auch er machtlos. Nach diesem Tor konnte der TSV den Gästen aus Ringschnait nicht mehr viel entgegensetzen. Der SV Ringschnait hingegen nutzte die sich nun bietenden Räume aus und schraubte das Ergebnis in der 84. und 88. Minute noch auf 4:1 nach oben.



Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Fero Okolicani, Simon Jans, Timo Winter, Josip Ronvevic, Eric Sommer, Tim Kästle, Manuel Fels, Matthias Hatzing, Manuel Buschmann, Stefan Kärcher, Andreas Bärsauter, Benedikt Grickscheit, Ingo Deibler, Maximilian Marquardt;

Am kommenden Wochenende finden keine Spiele des TSV Ummendorf statt.