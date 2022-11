TSV Ummendorf - SV Mietingen 0:2

Mietingen war wie erwarten über die gesamte Spielzeit das überlegene Team und ging in der 41. Minute verdient mit 1:0 in Führung. In der 65. Minute zückte der Schiedsrichter die rote Karte gegen den Gästekeeper nach einer Notbremse. Der anschließende Freistoß von Eric Sommer konnte Mietingens Ersatzkeeper glänzend parieren. Dies sollte auch die einzige echte Torchance des TSV an diesem Tag bleiben. Mietingen zog sich nun etwas mehr zurück, war allerdings durch Konter brandgefährlich. Ummendorfs Torhüter Fero Okolicani zeigte sich aber einmal mehr als sicherer Rückhalt. In der 87. Minute machte Mietingen mit dem 2:0 dann alles klar.



Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Fero Okolicani, Simon Jans, Timo Winter, Josip Roncevic, Eric Sommer, Tim Kästle, Manuel Fels, Matthias Hatzing, Manuel Buschmann, Stefan Kärcher, Lukas Notz, Andreas Bärsauter, Maximilian Marquardt, Simon Fels;



Die zweite Mannschaft verlor ihr Auswärtsspiel beim VfB Gutenzell mit 2:1. Torschütze für Ummendorf war Avdush Bega.



Am kommenden Sonntag, 6. November spielt der TSV in Warthausen gegen die SGM TSV Warthhausen / Birkenhard. Spielbeginn ist ab November bereits um 14.30 Uhr. Die 2. Mannschaft ist spielfrei.