– Foto: Andreas Santner

TSV Ummendorf - SF Schwendi 4:0

Seinen ersten Heimsieg in dieser Bezirksligasaison feierte der TSV Ummendorf am vergangenen Sonntag. Der 4:0 Heimsieg war verdient, fiel allerdings etwas zu hoch aus.



Ummendorf begann das Spiel sehr konzentriert. In der 17. Spielminute konnte Matthias Hatzing einen langen Ball gut festmachen. Er bediente Eric Sommer und dieser schoss zum 1:0 Führungstreffer ein. Schwendi, das über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz hatte, kam durchaus auch zu seinen Torchancen, wusste diese aber nicht zu nutzen. Ummendorf gelang es hingegen an diesem Tag, seine Tore zum richtigen Zeitpunkt zu machen. So kurz nach der Pause in der 47. Minute und in der 55. Minute jeweils durch Matthias Hatzing. Spätestens mit dem 4:0 durch Lukas Notz war das Spiel dann endgültig entschieden. Getrübt wurde die Freude durch die Verletzung von Moritz Härle, der nun für die Vorrunde auszufallen droht.

Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Fero Okolicani, Simon Jans, Timo Winter, Josip Roncevic, Eric Sommer, Tim Kästle, Manuel Fels, Moritz Härle, Matthias Hatzing, Manuel Buschmann, Stefan Kärcher, Lukas Notz, Andreas Bärsauter, Maximilian Marquardt, Benedikt Grickscheit;



Am kommenden Sonntag, 30. Oktober empfängt der TSV zum Heimspiel den unangefochtenen Spitzenreiter und Topfavoriten der Liga aus Mietingen. Spielbeginn 15.00 Uhr.

Die 2. Mannschaft spielt um 13.15 Uhr