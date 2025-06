TSV Uhlbach mit 8:1-Torfestival, Drita Kosova Kornwestheim siegt 9:3

SV Horrheim – TSV Enzweihingen 1:2

In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV Enzweihingen knapp durch. Dominik Bahmer brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf: Justin Stroh glich in der 57. Minute aus, David Hanzouli sorgte in der 69. Minute für den viel umjubelten Siegtreffer.

SGM Riexingen – Spvgg Bissingen 5:2

Trotz frühem Rückstand zeigte die SGM Riexingen eine starke Reaktion. Patrick Sedlaczek brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Doch danach übernahmen die Hausherren das Kommando: Lukas Glaser (24., 67.), Bastian Schaar (55.), Gabriele De Giuseppe (77.) und Mike Renier (89.) trafen für Riexingen. Moustapha Kallo konnte in der 85. Minute nur noch verkürzen.

SGM Sachsenheim – FV Kirchheim 2:5

Der FV Kirchheim zeigte sich in Torlaune. Zwar ging die SGM Sachsenheim durch einen Foulelfmeter von Pascal Ludwig (2.) früh in Führung. Doch danach spielte nur noch Kirchheim: Gustavo Wals (14., 28.), Enrico Gioia (17.), Johannes Dermati (66.) und Felix Hennige (79.) sorgten für einen klaren Erfolg. Jason Kelsch traf zwischenzeitlich für die Gastgeber.

VfB Vaihingen – SG Hohenhaslach/Freudental 1:2

Die Gäste behielten in einem spannenden Spiel die Oberhand. Lance Bärschneider (61.) brachte Hohenhaslach/Freudental in Front. Zwar konnte Niklas Laufenberg postwendend ausgleichen (65.), doch Sven Scheihing sicherte mit seinem Treffer in der 79. Minute den Auswärtssieg.

FV Löchgau II – TSV Ensingen 2:3

Dramatik pur in Löchgau. Leandro Franco brachte den TSV Ensingen mit einem Doppelpack (39., 53.) scheinbar auf die Siegerstraße. Doch Löchgau kämpfte sich zurück: Felix Koppe (77.) und Fabijan Spaqi (80.) glichen aus. In der Nachspielzeit schlug Tom Jäger eiskalt zu und sicherte Ensingen den glücklichen Dreier.

SV Illingen 1906 – TSV Kleinglattbach 1:1

Ein gerechtes Remis sahen die Zuschauer in Illingen. Andreas Köppel brachte die Hausherren in der 20. Minute in Führung. Doch die Gäste gaben nie auf und belohnten sich in der 81. Minute mit dem Ausgleich durch Serif Ciftci.

TSV Bönnigheim – FC Mezopotamya Bietigheim 7:3

Ein wahres Torfestival lieferten sich beide Teams in Bönnigheim. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Ismail Molla (28.), Noah Maier (40.), Paul Aichinger (45.+4), Max Kaatz (53.), Julian Wolss (59.), Daniel Klingler (75.) und Jonas Zerweck (77.) trafen für den TSV. Die Gäste betrieben durch Dario Pavic (47.) und einen Doppelpack von Emre Demirtas (80., 85.) nur noch Ergebniskosmetik.