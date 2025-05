TSV Uhlbach lässt es beim 8:1 krachen, TSV Benningen siegt 8:2

VfB Neckarrems 1913 – GSV Pleidelsheim II 2:1

Ein knapper Heimsieg für Neckarrems: Adem Aktelligül brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, Niklas Wegner glich nur drei Minuten später aus. In der 82. Minute avancierte Tim Elling mit dem späten Siegtreffer zum Matchwinner.

VfB Tamm – Türk. SC Kornwestheim 2:1

Tamm machte mit Treffern von Jannik Stangl (36.) und Justin Gulden (65.) den Unterschied. Carmine Pescione sorgte in der 84. Minute für Spannung, doch die Hausherren brachten den Vorsprung über die Zeit.

TSV Grünbühl – SGV Murr 2:4

SGV Murr legte mit Toren von Christian Krauss (15.) und Robin Siedler (43., 64.) vor. Grünbühl kämpfte sich durch Asilhan Yildiz (70.) zurück, doch Christian Krauss erhöhte in der 75. Minute erneut. Fabio Coppola betrieb in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch Ergebniskosmetik.

TKSZ Ludwigsburg – TSV 1899 Benningen 2:8

Ein Offensivfeuerwerk der Gäste. David Heim (18., 40.), Luis Menz (51.), Luca De Capua (53.), Angelo de Capua (59.), Luca Heusel (77., 85.) und Ron Moj (79.) überrollten TKSZ Ludwigsburg. Die Gastgeber hielten durch Fatih Arslan (35.) und Akalin Mert (48.) kurzzeitig dagegen, waren aber letztlich chancenlos.

TSV Affalterbach – FSV Oßweil 2:1

Ein Blitzstart durch Dominik Janzer (2.) brachte Affalterbach in Führung. Luigi Campagnolo glich per Foulelfmeter in der 29. Minute aus, doch Jannik Walter traf nur sieben Minuten später (36.) zum entscheidenden 2:1.

GSV Erdmannhausen – AKV B.G. Ludwigsburg 2:2

Dennis Shala traf früh zur Führung für Erdmannhausen (4.), doch Ermir Doci (20.) und Gökhan Gümüssu (44.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. In der 80. Minute sicherte Moritz Rath den Hausherren mit dem 2:2 wenigstens einen Punkt.