TSV Uesen rüstet für die Kreisliga auf

Nach dem Abstieg vor zwei Saison gelang dem TSV Uesen der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga. Dabei gehört zwar etwas Glück dazu, durch den Rückzug vom TSV Bassen, doch nach einer super Saison hat sich der TSV den Aufstieg auch redlich verdient.. In der neuen Saison werden einige neue Gesichter für Uesen auf dem Feld stehen...

Zum einen kommt Ernes Kurpejovic. Der 28-Jährige wechselte 2019 vom FSV Langwedel-Völkersen III zum SV Hönisch und kam seitdem auf 23 Partien in der Kreisliga. Beim Aufsteiger wird der Angreifer die Nummer neun tragen. „Ernes bringt enormen Siegeswillen, gefährliche Standards und Zielstrebigkeit im Abschluss mit. Er wird das Team auf den Aussenpositionen verstärken“. so das Zitat des Coaches via Instagram.

Außerdem kommt Jan Krein nach Uesen und wird das Tor verstärken. Der 20-Jährige wurde in der Jugend super ausgebildet und spielte neben A/O/H, dem SC Borgfeld und dem TSV Havelse auch für den SV Werder Bremen vier Mal in der B-Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich spielte der Torwart, der super am Ball ist, bisher nur für den SV Hönisch in der Kreisliga.

Der letzte im Bunde heißt Mubarak Badir und ist ein Rückkehrer. Der Stürmer kam 2024 vom SV Hönisch und markierte in der Hinrunde der abgelaufenen Saison elf Tore in zwölf Partien. Zur Halbserie ging Badir dann zu Union Verden und traf auch dort in acht Partien sechs Mal. Nun stieg der 25-Jährige mit beiden Teams in die Kreisliga auf, wird dort aber wieder für den TSV auf Torejagd gehen.