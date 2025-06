TSV Üfingen verpflichtet Offensivspieler Jan Elsner

Elsner bringt langjährige Erfahrung von Viktoria Thiede mit – zuletzt der Meistertitel in der Nordharzliga Staffel 2 – und gilt als torgefährlicher Spieler, der das Offensivspiel seiner neuen Mannschaft entscheidend mitgestalten soll. „Jan weiß, wo das Tor steht“, betont der Verein in seiner Mitteilung. Neben seinen sportlichen Qualitäten waren für den Angreifer vor allem das familiäre Umfeld in Üfingen sowie die positiven Gespräche mit dem Trainerteam ausschlaggebend für den Wechsel.

Der Neuzugang möchte in Üfingen vor allem den Spaß am Fußball zurückgewinnen und hofft auf eine verletzungsfreie Zeit. Der TSV Üfingen setzt damit bewusst auf eine Mischung aus Erfahrung und hungrigen Nachwuchsspielern, um in der kommenden Bezirksliga-Saison konkurrenzfähig zu bleiben.