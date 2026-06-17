TSV Üfingen verabschiedet drei verdiente Leistungsträger

– Foto: André Nückel

Beim TSV Üfingen endet eine Ära für gleich drei prägende Gesichter der vergangenen Jahre. Mit Gian-Paul Heckel, Nils Molau und Torhüter Timo Mattick verabschiedet der Bezirksligist zum Saisonende drei Spieler, die auf unterschiedliche Weise ihre Spuren hinterlassen haben. Während Heckel zum FSV Fuhsetal zurückkehrt, widmet sich Molau künftig dem Laufsport. Mattick bleibt dem Verein zwar erhalten, wird sportlich jedoch deutlich kürzertreten.

Besonders schmerzhaft ist aus Sicht des Bezirksligisten der Abschied von Gian-Paul Heckel. Der Defensivspieler kam im Sommer 2023 nach Üfingen und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. Dank seines Tempos und seiner Vielseitigkeit auf der Außenbahn war Heckel sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar. Nach drei erfolgreichen Jahren zieht es ihn nun zurück zu seinem Heimatverein FSV Fuhsetal, wo er künftig wieder gemeinsam mit seinem engeren Freundeskreis auflaufen wird.

Der Verein hebt insbesondere die sportliche Entwicklung des Außenbahnspielers hervor. Aus einem talentierten Neuzugang sei in Üfingen ein gestandener Bezirksligaspieler geworden. Entsprechend groß ist die Wertschätzung für die Leistungen Heckels, der sich nach Vereinsangaben stets in den Dienst der Mannschaft gestellt habe.

Auch Nils Molau schlägt künftig einen neuen Weg ein. Der Spieler verabschiedet sich zum Saisonende aus dem aktiven Fußball und geht in den „fußballerischen Vorruhestand“. Sein Spielerpass bleibt zwar beim TSV Üfingen, künftig möchte sich Molau jedoch verstärkt dem Laufsport widmen und sich an Halbmarathon- und Marathon-Distanzen versuchen.

Innerhalb der Mannschaft galt Molau als äußerst verlässlicher Teamspieler. Der TSV betont, dass Trainingseinheiten, Spiele oder Veranstaltungen für ihn nur selten infrage standen und er sich jederzeit mit voller Hingabe für die Mannschaft eingebracht habe. Mit seiner ruhigen, humorvollen Art habe er zudem einen hohen Stellenwert innerhalb des Teams genossen.

Komplett verabschieden müssen sich die Üfinger hingegen nicht von Torhüter Timo Mattick. Der erfahrene Schlussmann wird zur kommenden Saison zwar kürzertreten, bleibt dem Verein aber weiterhin erhalten und soll bei Bedarf auch künftig aushelfen. Als dienstältester Spieler der Mannschaft brachte Mattick über viele Jahre Stabilität und Routine zwischen die Pfosten.

Darüber hinaus engagierte sich der Keeper regelmäßig in der Gestaltung des Torwarttrainings und brachte seine Erfahrung in die Entwicklung der Torhüter ein. Der TSV Üfingen würdigt insbesondere seinen langjährigen Einsatz und freut sich darüber, auch künftig auf seine Unterstützung zählen zu können.