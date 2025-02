TSV überrollt Gegner in der Anfangsphase...

Im ersten Testspiel des neuen Jahres läuft in der Anfangsphase gegen den A-Ligisten aus dem benachbarten Bezirk alles für den TSV. Nach nur sechs Minuten steht es auf dem Junginger Kunstrasen durch Wald und einen Doppelpack von Jost bereits 3-0. Der TSV beherrscht das Spiel und geht bis zur Halbzeit durch Bosch und Noller dann mit 5-0 in Führung. In der zweiten Halbzeit flacht das Spiel etwas ab, was sicher auch daran liegt, dass einige Spieler des TSV bereits im Vorspiel der Reserve im Einsatz waren. Noller, M. erhöht das Ergebnis noch auf 6-0. Insgesamt ein gelungener Auftakt in die Rückrunde.