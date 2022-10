TSV überrascht mit 2:1-Sieg gegen Kirchdorf – Au setzt Serie fort Kreisklasse im Überblick

Landkreis – Die Siegesserie des TSV Au geht auch gegen Eching II weiter. Paunzhausen sorgt mit dem Heimsieg gegen Kirchdorf für die Überraschung des Spieltages. Auch Gammelsdorf feiert einen extrem wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

TSV Paunzhausen – SC Kirchdorf 2:1 (1:0). Die Gastgeber waren von Beginn an aggressiv im Zweikampf und fighteten um jeden Zentimeter. Das schmeckte Kirchdorf gar nicht. Die Gäste verfügten zwar über mehr Spielanteile, sie agierten aber im letzten Drittel zu ungenau. Die TSV-Führung erzielte Stefan Fuchs per direktem Freistoß mit freundlicher Unterstützung von SCK-Keeper Hans Maier (34.). In der zweiten Hälfte trafen die Gastgeber durch Krzysztof Blaschcyk gleich nach dem Anpfiff den Pfosten. In der Folge drückten die Gäste, ohne echte Torgefahr zu entwickeln. Dafür nutzte TSV-Kapitän Dominik Reitmeier eine Konterchance, umkurvte den Torwart und vollstreckte zum 2:0 (71.). Kirchdorf kam noch zum Anschlusstreffer durch Yusuf Tiryaki (82.), schaffte es aber ansonsten nicht mehr, das Paunzhauser Abwehrbollwerk in Gefahr zu bringen. „Ich bin heute sehr zufrieden. Wir haben endlich das gezeigt, was Paunzhausen ausmacht“, lobte TSV-Trainer Alex Sulzberger.

TSV Nandlstadt – FC Moosburg 0:2 (0:1). Bei schwierigen Platzverhältnissen kamen die Gäste aus Moosburg in einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie besser ins Spiel. Mihai Raducanu sorgte mit einem Weitschuss für die verdiente Führung (26.) der Blau-Schwarzen, die in der Folge ein-, zweimal aus guter Position an TSV-Torwart Lukas Schütt scheiterten. Johannes Gerlspeck vergab kurz vor der Pause die Nandlstädter Chance zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel fußballerisch nicht besser. Nandlstadt probierte es mit hohen Bällen, Topchancen blieben aber aus. Thomas Vogl drückte kurz vor dem Ende einen Angriff des FC Moosburg zum 0:2 über die Linie (87.) und sorgte so für die Entscheidung. TSV Au – TSV Eching II 1:0 (0:0). Die Hallertauer hatten gegen den Tabellenvorletzten mehr Mühe als erwartet. In der ersten Hälfte verteidigte Eching konsequent und ließ wenig zu. Dazu erwischte Gästekeeper Colin Scheppel einen guten Tag und entschärfte die Schüsse von Alex Schwarz und Josip Andrik. Auch nach der Pause blieben die Gastgeber über Standards gefährlich und gingen durch Christoph Schromm, der einen Freistoß per Kopf einnickte, in Führung (59.). Eching trat offensiv nur zweimal in Erscheinung, war aber nicht wirklich gefährlich. Dafür hatten Alex Schwarz, Josip Andrik und Dominik Nocker noch gute Chancen für Au, scheiterten jedoch am Echinger Torwart.