TSV übernimmt nach starker Vorstellung wieder die Tabellenführung

Im Spitzenspiel der Bezirksliga 2 Braunschweig hat der Lehndorfer TSV ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt: Mit 5:2 bezwang die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy den bisherigen Tabellenführer MTV Hondelage und rückte damit selbst wieder auf Rang eins. Matchwinner auf dem Blitzeichenweg war Linus Beith, der gleich drei Treffer beisteuerte.

Dabei hatte die Partie aus Sicht der Hausherren denkbar ungünstig begonnen. Hondelage präsentierte sich in den ersten Minuten druckvoll, dominierte die Anfangsphase und ging durch Jean-Pascal Slotta (14.) verdient in Führung. „Hondelage war extrem gefährlich und drückend überlegen“, räumte auch Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg ein. „Aber anders als letzte Woche waren wir im Anschluss sofort wach.“

Den schnellen Ausgleich erzielte Linus Beith nur fünf Minuten später – und mit zunehmender Spieldauer übernahm Lehndorf die Kontrolle. Tobias Berger (35.) und Thorben Woyde (38.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Wende, ehe Beith direkt nach Wiederanpfiff auf 4:1 erhöhte. Das frühe Tor in Halbzeit zwei raubte den Gästen zunächst den Zugriff, obwohl sie im Anschluss viel Ballbesitz verzeichneten.

Linas Helmdach brachte Hondelage in der 76. Minute zwar noch einmal heran, doch Beith setzte mit seinem dritten Treffer in der 87. Minute den Schlusspunkt. „Das war dann auch für Hondelage zu viel“, so Schaumburg, der in seiner Analyse auch auf die Personalsorgen beim Gegner hinwies: „Sie hatten dolles Pech mit Verletzungen in der Abwehrkette – vor und während des Spiels. Auf diesem Weg gute Besserung!“

Lehndorf setzt sich wieder an die Spitze

Mit nun fünf Siegen aus sechs Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 26:8 steht der Lehndorfer TSV wieder an der Tabellenspitze. Hondelage und der FC Heeseberg folgen mit jeweils 13 Zählern auf den Plätzen zwei und drei. Bezeichnend für den Erfolg war die geschlossene Teamleistung der Lehndorfer, wie Schaumburg betont: „Gerade Tobias Berger und Jascha Abrahamczik haben hinten herausragend verteidigt. Und Linus Beith war vorne wieder kampfstark und effektiv.“

Trotz der Euphorie bleibt man am Blitzeichenweg bodenständig. „Das ist jetzt alles wieder eine sehr schöne Momentaufnahme“, sagt Schaumburg, „aber wir sind uns sicher, dass Hondelage auch weiterhin dran bleibt.“

Lehndorfer TSV – MTV Hondelage 1909 5:2

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik, Tobias Berger, Jasper Schmidt, Vincent Wöbcke (77. Jannik Lemke), Linus Beith, Nicolas Konradt (85. Leon-Alexander Konradt), Fynn Höhl, Thorben Woyde (69. Rouven Vogel) - Trainer: Hendrik Boy

MTV Hondelage 1909: Lukas Otto, Léon Benneckenstein, Jean-Pascal Slotta, Jakob Märtens, Linas Benjamin Helmdach, Nils-Daniel Schwencke, Gian-Luca Vergien (94. Tim Kanngießer), Amed Koulibaly, Michel Broders, Nino Lo Bianco (23. Niklas Mädler), Niklas Gottsleben - Trainer: Rafael Schindzielorz

Schiedsrichter: Nick Scherl

Tore: 0:1 Jean-Pascal Slotta (14.), 1:1 Linus Beith (19.), 2:1 Tobias Berger (35.), 3:1 Thorben Woyde (38.), 4:1 Linus Beith (46.), 4:2 Linas Benjamin Helmdach (76.), 5:2 Linus Beith (87.)