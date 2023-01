TSV Tutzing trennt sich von Mandlmeier – „hätte sehr gerne das Ruder herumgerissen“ Entlassung im Winter

Tutzing – Selten verläuft ein nur von einer Seite gewünschter Trainerwechsel so harmonisch wie jener dieser Tage beim TSV Tutzing. Die Verantwortlichen des A-Klassisten teilten Fußball-Cheftrainer Christian Mandlmeier nach der haarsträubenden Herbstrunde mit, dass er in der im Frühjahr startenden Abstiegsrunde nicht mehr der Coach des TSV sein wird. Trotzdem verliert Mandlmeier kein schlechtes Wort über den Verein, den er zweieinhalb Jahre – mal mehr, mal weniger erfolgreich – trainiert hatte. „Das ist eine richtig geile Mannschaft mit super Charakteren, und ich blicke wirklich positiv auf die Zeit zurück“, sagt Mandlmeier.

Nach der damals chaotischen Trennung von Ex-Trainer Thomas Kalt brachte der 31-Jährige den TSV in ruhige Gefilde und etablierte seine Mannschaft mit ansehnlichem Fußball in der A-Klasse. Allerdings verloren die Tutzinger zur Saison 2022/23 den Faden, nachdem auch schon zuvor ein leichter Abwärtstrend zu erkennen gewesen war. „Es gab Unstimmigkeiten in der Mannschaft, was unter anderem Trainingssteuerung und generelle Ambitionen angeht“, berichtet der ehemalige Coach. „Die einen wollten eher lockeres Training, während es andere gab, die sich stets weiterentwickeln wollten und ein höheres Tempo erwarteten.“