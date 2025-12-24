Tzafer Moustafa – Foto: Türkgücü Ehinge

TSV Türkgücü Ehingen setzt auf Tzafer Moustafa Er folgt damit auf Spielertrainer Yunus Kilic beim Team aus der Kreisliga A1 Donau/Iller Verlinkte Inhalte KL A1 Donau/Iller Altheim Ringingen SG Oberdischingen/Ersingen SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen + 15 weitere

Beim TSV Türkgücü Ehingen ist die Winterpause auch ein Moment der Neuorientierung. Der Verein, der zur Saisonhälfte mit zehn Punkten aus 15 Spielen den letzten Platz der Tabelle belegt, hat personell eine Entscheidung auf der Trainerposition getroffen. „Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass wir mit Tzafer Moustafa unseren Wunschtrainer verpflichten konnten“, heißt es im offiziellen Statement des Klubs.

Er folgt damit auf Spielertrainer Yunus Kilic (36), der seit der Saison 23/24 Trainer bei Türkgücü war. Unter Kilic gelang Türkgücü Ehingen gleich in der ersten Saison der Aufstieg von der Kreisliga B1 Donau in die Kreisliga A1 Donau/Iller.



Die sportliche Ausgangslage ist eindeutig: Drei Siege, ein Unentschieden und elf Niederlagen bedeuten Rang 17 zur Winterpause. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist beträchtlich, die Aufgabe für die Rückrunde entsprechend anspruchsvoll. Gerade vor diesem Hintergrund misst der Verein der Personalie auf der Trainerbank besondere Bedeutung bei. Die Gespräche mit dem neuen Coach seien, so der Verein, „von gegenseitigem Respekt, Offenheit und Vertrauen geprägt“ gewesen. Besonders hebt Türkgücü Ehingen hervor, dass Moustafa „angesichts unserer aktuellen Situation sehr entgegengekommen ist – das ist alles andere als selbstverständlich und zeigt seinen starken Charakter“.

Mit Tzafer Moustafa kehrt ein Trainer zurück, der die regionalen Gegebenheiten kennt. Zuletzt arbeitete er bis Anfang Mai 2025 bei Türkspor Biberach, zuvor war er unter anderem beim SV Betzenweiler und beim FV Olympia Laupheim II tätig. Und eben auch eine frühere Station bei Türkgücü Ehingen gehört zu seinem Werdegang. Der Verein formuliert seine Hoffnung wie folgt: „Wir sind überzeugt, mit ihm sportlich wie menschlich bestens aufgestellt zu sein und blicken voller Motivation auf die kommende Zeit.“ In einer Saison, die bislang vor allem von Rückschlägen geprägt war, soll zunächst wieder Stabilität entstehen – auf dem Platz und daneben.