TSV Türkenfeld stellt neues Trainerteam und Neuzugänge vor

Beim TSV Türkenfeld stehen die Zeichen auf Aufbruch. Nach einer Saison voller Emotionen und Meistertitel - von den Herren bis zu den Jugendmannschaften - beginnt nun das nächste Kapitel im Erwachsenenbereich: Mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga und dem gleichzeitigen Abstieg der Reserve in die B-Klasse wurden in der Sommerpause intensiv die strukturellen Weichen für die neue Spielzeit gestellt. Im Zentrum stehen dabei personelle Veränderungen im Trainer- und Spielerkader.

Bei unserer 2. Mannschaft übernimmt Julian „Julze“ Lampl (39) – ein Türkenfelder durch und durch – das Traineramt. Julian kennt seine Fußballheimat wie kaum ein anderer – für ihn ist die neue Aufgabe eine „Herzensangelegenheit“.

Für die 1. Mannschaft bekleidet seit Juli Wolfgang „Wolle“ Reinhardt (40) das Traineramt. Der erfahrene Fußballfachmann und Paulaner-Spezi-Liebhaber – zuletzt u. a. beim FC Aich und SC Olching aktiv – bringt nicht nur spielerische Expertise, sondern auch klare Vorstellungen mit: „Es ist eine spannende Aufgabe, sich in der Kreisliga zu beweisen. Unser Ziel ist es, in der Liga anzukommen.“

Komplettiert wird das starke Trainerteam von Fabian Holzleitner (Teammanager 1. Mannschaft) und Florian Ilchmann (Teammanager 2. Mannschaft).

Im Kader der Herren stoßen drei Neuzugänge hinzu: Mit Lucas Pflugfelder kommt ein hochveranlagter Torhüter mit Deaf-Nationalmannschafts-Erfahrung (deutsche Gehörlosen-Fußballnationalmannschaft) und Stationen beim SV Aubing und GBF München.

Ebenfalls neu dabei ist sein Teamkollege beim GBF München, Nikita Revutskyi – ein talentierter Offensivspieler, der dem TSV schon jetzt viel Freude bereitet.

Darüber hinaus verstärkt mit Benedikt Zollitsch ein Spieler die Mannschaft, der die Kreisliga aus seiner Mammendorfer Vergangenheit bestens kennt.

Bene, Lucas & Nikita – der TSV Türkenfeld freut sich, dass ihr Teil unseres Teams seid und unsere Mannschaft nicht nur sportlich, sondern vor allem auch menschlich bereichert!

Ergänzt wird der Kader durch die Fußball-Comebacker Malte Töpler, Ferris Heckmann, Alexander Mang, Stefan Lechner und Stephen Wörle.

Auch in der Abteilungsleitung gab es bereits zur vergangenen Saison Veränderungen:

Stephan Hohenleitner (1. Abteilungsleiter), Sebastian Prummer (Liegenschaften), Johannes Wagner (Kassier), Thomas Bayrhof (AH), Daniel Pittrich (Jugendleitung), Christian Peter (Mädelsabteilung), Fabian Holzleitner (Sponsoring & Öffentlichkeitsarbeit) und Felix Wimmer (Veranstaltungen) bilden seither das neue Führungsteam.

Der TSV Türkenfeld sieht sich damit gut aufgestellt für die neue Saison – mit klaren Strukturen, frischen Impulsen und großer Vorfreude.

Der Auftakt erfolgt am kommenden Sonntag, den 10. August 2025, mit einem Heimspieltag gegen den SC Wessling (13:00 Uhr: Zweite Mannschaft & 15:00 Uhr: Erste Mannschaft).

Der TSV sieht sich bereit für die Mission Kreisliga und das Kapitel B-Klasse – und freut sich auf spannende Spiele und viele neue Gegner im Stadion an der Kälberweide.

👉 Folgt uns für aktuelle Updates & exklusive Einblicke auf Instagram unter @tsvtuerkenfeld und @tsv_tuerkenfeld_maedchen