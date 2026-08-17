TSV Türkenfeld rüstet sich für das zweite Kreisliga-Jahr

Gerade im ersten Jahr nach dem Aufstieg musste die junge Türkenfelder Mannschaft allerdings auch Lehrgeld bezahlen. Individuelle Fehler wurden auf Kreisliga-Niveau konsequent bestraft und in einigen Situationen war dem Team anzumerken, dass es noch etwas „grün hinter den Ohren“ war. Gleichzeitig zeigte die Mannschaft im Saisonverlauf eine klare Entwicklung. Mit beachtlichen Leistungen und Ergebnissen – nicht nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, sondern auch gegen die Topteams der Liga – erarbeitete sich der TSV zunehmend Respekt.

Nach einer erfolgreichen Premierensaison in der Kreisliga richtet der TSV Türkenfeld den Blick nach vorne. Das große Ziel der vergangenen Spielzeit wurde erreicht: Der Aufsteiger schaffte den direkten Klassenerhalt und konnte sich in der neuen Liga etablieren. In der Saison 2026/2027 soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Genau daran möchte Türkenfeld nun anknüpfen. Der weiterhin junge Kader ist ein Jahr reifer, kennt die Anforderungen der Kreisliga und möchte unter Cheftrainer Wolfgang Reinhardt den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.

Das große Ausrufezeichen bei der Kaderplanung setzt der TSV mit seinem absoluten Wunschtransfer: Peter Wuthe kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Der 25-Jährige kommt vom TSV Eintracht Karlsfeld zurück nach Türkenfeld und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit an die Kälberweide. Nach seinen Anfangsjahren beim TSV und seiner weiteren fußballerischen Ausbildung beim SC Fürstenfeldbruck spielte Wuthe mehrere Jahre für Karlsfeld und absolvierte dabei knapp 100 Spiele in der Landesliga.

Seine Rückkehr ist für den TSV allerdings weit mehr als ein hochkarätiger Transfer auf dem Platz. Wuthe verfügt über die B-Lizenz und wird künftig eine Doppelrolle übernehmen: Neben seinen Aufgaben als Spieler verstärkt er das Trainerteam um Chefcoach Wolfgang Reinhardt als spielender Co-Trainer.

Damit gewinnt Türkenfeld nicht nur einen seiner sportlichen Wunschspieler zurück, sondern zugleich einen jungen Trainer, der den Verein bestens kennt und seine höherklassige Erfahrung in die Entwicklung der Mannschaft einbringen kann.

RÜCKKEHRER STATT GROSSER KADERUMBAU

Auch darüber hinaus bleibt der TSV seiner Linie treu und setzt auf Spieler mit Verbindung zum Verein. Mit Jonas Lindemann konnte ein weiterer ehemaliger Türkenfelder Feldspieler reaktiviert werden und wird künftig wieder die Fußballschuhe für den TSV schnüren. Ebenfalls zurück auf dem Platz ist Sebastian Altmann, der reaktiviert wurde und das Torwartteam verstärkt.

Hinzu kommen mehrere vielversprechende Talente aus der eigenen A-Jugend, die bereits vorzeitig an den Herrenbereich herangeführt werden. Solange sie altersbedingt noch nicht spielberechtigt sind, sollen sie regelmäßig mit den Herren trainieren, dort zunächst die Trainingsqualität erhöhen und Schritt für Schritt an den Erwachsenenfußball herangeführt werden.

Damit bleibt der TSV auch in seiner zweiten Kreisliga-Saison dem Weg treu, der den Verein überhaupt erst dorthin gebracht hat: die kontinuierliche Entwicklung eigener Spieler und eine Mannschaft, deren Kern aus Eigengewächsen besteht.

AUFSTIEGSHELD WIELAND BEENDET SEINE AKTIVE LAUFBAHN

Nicht mehr auf dem Platz stehen wird dagegen Leon Wieland. Der angehende Arzt war ein absoluter Garant und einer der Helden des historischen Kreisliga-Aufstiegs. Trotz zahlreicher körperlicher Beschwerden stellte er seinen geschundenen Körper bis zuletzt in den Dienst der Mannschaft.

Der TSV bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz in den weiß-blauen Farben. Sportlich sowie menschlich wird Wieland der Mannschaft auf dem Platz enorm fehlen – ganz verschwinden soll er von der Kälberweide aber natürlich nicht. Der Verein hofft, ihn auch künftig regelmäßig im Stadion begrüßen zu dürfen. Und sollte es doch noch einmal in den Füßen jucken, steht ihm selbstverständlich auch die Trainingstür jederzeit offen.

Auch im Trainerteam gibt es eine Veränderung: Fabian Holzleitner zieht sich aus beruflichen und privaten Gründen erstmal aus seiner Funktion als Co-Trainer der ersten Mannschaft zurück. Dem TSV bleibt er allerdings als Teil der Abteilungsleitung weiterhin erhalten.

„Der Aufwand aus München hinaus ist einfach zu groß, sodass ich meinen eigenen Ansprüchen als Co-Trainer nicht mehr gerecht werden kann“, erklärt Holzleitner. Seinen absoluten Wunschkandidaten als Nachfolger hat er selbst an die Kälberweide geholt: mit Peter Wuthe ist die Position für den nächsten Entwicklungsschritt der Mannschaft bestens besetzt.

AUCH ABSEITS DES PLATZES ENTWICKELT SICH DER TSV WEITER

Nicht nur sportlich geht der TSV mit Rückenwind in die neue Spielzeit. Auch abseits des Platzes konnte eine wichtige Partnerschaft fortgeführt werden: Die Konditorei Löffler bleibt Trikotsponsor der ersten Mannschaft und hat dem Team zur Saison 2026/2027 bereits den zweiten Trikotsatz in Folge ermöglicht.

Was mit dem Meistertrikot in der Kreisklasse begann, wird damit auch in der zweiten Kreisliga-Saison fortgesetzt. Für den TSV ist die Zusammenarbeit längst mehr als ein Logo auf der Brust – und so mancher Spieler weiß nach einem langen Abend auch die Backwaren aus der Konditorei zu schätzen. Der Verein bedankt sich bei Thomas Löffler für die mittlerweile gewachsene Partnerschaft und die erneute Unterstützung unserer ersten Mannschaft.

PUNKTGEWINN ZUM START IN DIE ZWEITE KREISLIGA-SAISON

Mit einem hart erkämpften 1:1 beim FC Wildsteig/Rottenbuch ist der TSV Türkenfeld am Sonntag in seine zweite Kreisliga-Saison gestartet. Bereits nach 35 Minuten musste die Mannschaft nach einer Gelb-Roten Karte für Benedikt Zollitsch in Unterzahl weiterspielen. In der 62. Minute geriet der TSV durch einen verwandelten Elfmeter mit 0:1 in Rückstand. Doch die Mannschaft bewies Moral, kämpfte bis zum Schluss und belohnte sich kurz vor dem Abpfiff: Markus Winterholler sorgte mit seinem umjubelten Ausgleich für den verdienten Punktgewinn zum Saisonauftakt.

Weiter geht es bereits am Mittwoch, 19. August, um 19:00 Uhr auswärts beim TSV Peiting. Am Sonntag, 23. August, wartet dann gegen den SV Fuchstal das erste Heimspiel der neuen Saison im Stadion an der Kälberweide.

Die zweite Mannschaft startet etwas später in ihre neue B-Klassen-Saison. Für sie beginnt die Spielzeit am 30. August um 15:00 Uhr beim VSST Günzlhofen.

RESPEKT ERARBEITET - JETZT DEN NÄCHSTEN SCHRITT MACHEN

Die Zielsetzung für die neue Saison bleibt unverändert: Der TSV möchte sich nachhaltig in der Kreisliga etablieren und sich dort weiter Respekt verschaffen.

Die Premierensaison hat gezeigt, dass die junge Türkenfelder Mannschaft auch mit den besten Teams der Liga mithalten kann. Gelingt es, die gesammelten Erfahrungen mitzunehmen, individuelle Fehler weiter zu reduzieren und von größerem Verletzungspech verschont zu bleiben, könnte für das junge und talentierte Team einiges möglich sein.

FÖRDERPENNY: DER TSV STEHT IM FINALE UND BRAUCHT JEDE STIMME

Unterstützung kann der TSV aktuell allerdings nicht nur am Spielfeldrand gebrauchen. Der Verein steht im Finale des Förderpenny-Vereinsvotings 2026. Dabei geht es um 1.500 Euro sowie die Kundenspenden der PENNY-Märkte aus der Nachbarschaft, die vollständig der Kinder- und Jugendarbeit des TSV zugutekommen würden.

Noch bis zum 25. August kann abgestimmt werden. Dafür einfach foerderpenny.de aufrufen, nach „TSV Türkenfeld“ suchen und die Stimme abgeben.

Der TSV freut sich über jede Unterstützung – und natürlich auch darüber, wenn der Aufruf in der Region möglichst oft geteilt wird.

IMMER AUF DEM LAUFENDEN RUND UM DEN TSV