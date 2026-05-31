TSV Türkenfeld rettet sich mit Remis gegen Meister Moorenweis

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag geschafft. Bis kurz vor Schluss führte Türkenfeld noch mit 3:1.

Der TSV Türkenfeld hat den Klassenerhalt geschafft. Am letzten Spieltag reichte dem Aufsteiger ein 3:3-(2:1)-Unentschieden gegen den bereits als Meister feststehenden TSV Moorenweis. Bis kurz vor Schluss führten die Gastgeber noch mit 3:1, mussten dann aber zwei späte Gegentreffer hinnehmen. „Das interessiert mich morgen nicht mehr“, sagte Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt. Mit der Punkteteilung konnte er gut leben. Weil der SC Maisach im Parallelspiel deutlich zurücklag, hätten sich die Türkenfelder theoretisch sogar eine Niederlage leisten können.

„Das war noch einmal ein schöner Abschluss“, sagte Moorenweis’ Teamsprecher Andreas Otter, der aber auch betonte: Hergegeben wurde die Partie trotzdem nicht. „Geschenkt haben sie uns nichts“, sagte Reinhardt. Der 41-Jährige schickte sein „letztes Aufgebot“ aufs Feld. Und das verkaufte sich teuer.

Nach 13 Minuten brachte Tobias Holzleitner die Hausherren in Führung. Moorenweis glich durch einen von Tobias Bingießer verwandelten Handelfmeter aus (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Markus Steingruber aus Schlehdorf wimmelte es im Moorenweiser Strafraum. In diesem Durcheinander behielt Tim Lichtner den Überblick und schob zum 2:1 ein.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Felix Wimmer auf 3:1 (50.). Von den Hausherren kam danach nicht mehr viel. Weil sich aber auch der Zwischenstand aus Maisach herumsprach, konnten die Türkenfelder die Schlussphase etwas entspannter angehen.

Moorenweis wollte die Saison dennoch nicht mit einer Niederlage beenden. In den Schlussminuten trafen Elias Dietrich (85.) und Thomas Maier (90.+2) noch zum 3:3. Mit 18 beziehungsweise 13 Saisontreffern waren Dietrich und Maier auch die besten Torschützen der Moorenweiser. (Dirk Schiffner)