TSV Türkenfeld rettet in Wildsteig einen Punkt – nach 60 Minuten in Unterzahl

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Der TSV Türkenfeld hat beim FC Wildsteig/Rottenbuch 1:1 gespielt. Markus Winterholler traf in der 90. Minute zum Ausgleich.

Der TSV Türkenfeld hat zum Auftakt seiner zweiten Kreisliga-Saison einen späten Punktgewinn gefeiert. Beim FC Wildsteig/Rottenbuch erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt trotz einstündiger Unterzahl ein 1:1. Markus Winterholler erzielte in der Schlussphase den Ausgleich.

Bis zur 30. Minute sah Reinhardt eine ausgeglichene Partie. Dann musste Benedikt Zollitsch nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Türkenfeld stand fortan in Unterzahl, hielt die Begegnung aber lange offen.

In der 62. Minute gingen die Gastgeber per Strafstoß in Führung. Reinhardt hielt die Entscheidung für fragwürdig. Nach einer flachen Hereingabe seien beide Spieler zum Ball gegrätscht, ehe der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt habe. Fabian Maier verwandelte zum 1:0.

Danach hatte Wildsteig mehr vom Spiel und mehrere Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden. „Sie hätten den Deckel draufmachen können“, sagte Reinhardt. Doch die Gastgeber ließen ihre Chancen ungenutzt.

Das rächte sich in der Schlussphase. Winterholler noch zum 1:1-Ausgleich (90.) und bescherte Türkenfeld einen Punkt, mit dem Reinhardt angesichts der langen Unterzahl sehr zufrieden war. (Dieter Metzler)