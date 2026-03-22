TSV Türkenfeld lässt beim Schlusslicht wichtige Punkte liegen

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Weßling. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Türkenfeld kam gegen Landsberg nur zu einem 0:0. Trainer Reinhardt hadert mit verschossenen Elfmeter und verpassten Chancen.

Für Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt fühlte sich das torlose Remis beim Tabellenletzten eher wie zwei verlorene Punkte an. „Landsberg hat sieben Punkte auf dem Konto, vier davon allein von uns“, sagte er kopfschüttelnd. Das Hinspiel gegen den FT Jahn Landsberg hatte der Aufsteiger bereits mit 0:2 verloren.

Nach einer kurzen Eingewöhnung auf dem „Rumpelplatz“ in Landsberg übernahm der TSV zunehmend die Kontrolle und kam auch zu Chancen. Die größte vergab Julian Zähring zehn Minuten vor der Pause, als er mit einem Foulelfmeter scheiterte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Türkenfeld die tonangebende Mannschaft, ließ aber weiter die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen. Selbst als Landsberg nach der Gelb-Roten Karte gegen Roman Simonenko in der Schlussphase nur noch zu zehnt war, konnte der TSV aus der Überzahl kein Kapital schlagen. So ließ der Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte liegen. (Dieter Metzler)