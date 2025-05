TSV Trudering - MTV München 6:1

Am 8.Spieltag der BOL-Quali empfing die U19 des TSV Trudering die U19 des MTV München!

Die ersten 45 Minuten waren aus Sicht der Truderinger ungewöhnlich schlecht. Es passte kaum etwas! Zweikampfwerte, Stellungsspiel und Genauigkeit entsprachen nicht dem eigenen Anspruch. So war es nicht verwunderlich das der Gast in Führung ging. Frei nach dem Motto: „Das Pferd springt nur so hoch wie es muss“ drehte Trudering zwar noch vor dem Pausenpfiff das Spiel, dennoch entsprach die Leistung nicht den Vorstellungen des Trainerteams!

Das wurde in der Kabine klar und deutlich ausgewertet und mit einem vierfach Wechsel untermauert! Mit Linde, Heilmann, Vonnegut und Yildirim kam deutlich mehr Dynamik ins Spiel und Truderings U19 wurde der Favoritenrolle endlich gerecht. Heilmann und Yildirim waren es dann auch die durch die Tore 3 und 4 für Klarheit im Spiel sorgten! Podleska und Modrian setzen jeweils mit Tor 5 bzw. 6 den versöhnlichen Abschluss.