TSV Trudering kassiert verdiente Niederlage im Aufsteigerduell

Kurz darauf glich Steinhöring mit einem schönen Angriff aus und stellte in der 29. Minute auf 1:1. Unsere Löwen versuchten, das Spiel wieder zu kontrollieren, doch die Gäste befreiten sich immer wieder und waren nun das deutlich bessere Team. In der 36. Minute drehte ein ähnlich vorgetragener Angriff das Spiel komplett: Ein Pass in die Spitze wurde auf einen freien Mittelfeldspieler abgelegt, der dann mit einem Steckpass einen Gästespieler in eine vielversprechende Schussposition brachte, der Torwart Pflugbeil überwand und zum 1:2 traf. Unsere Mannschaft zog sich nun zurück und verteidigte das Ergebnis bis zur Halbzeitpause.

Nach einem Foul im Mittelfeld führte Michael Kapeller den Freistoß schnell aus und spielte einen präzisen Pass zu Andreas Kapsecker, der frei vor dem Gästetor auftauchte und früh ins kurze Eck zur Führung traf. Steinhöring war noch nicht richtig im Spiel, und Trudering wollte direkt nachlegen, verpasste jedoch mehrere gute Chancen auf das 2:0. Nach etwa 20 Minuten kämpften sich die Gäste ins Spiel zurück, und Trudering verlor allmählich den Spielfluss. Zudem musste Spieltrainer Tim Müllmaier nach 24 Minuten verletzt vom Feld, sein Ersatz war Nico Grabl auf der gleichen Position.



Motiviert und neu eingestellt kamen unsere Löwen unverändert aus der Kabine und konnten das Spiel nun ausgeglichener gestalten. Zudem nahm die Intensität zu, und der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun. Der Spielfluss litt unter zahlreichen Fouls, und beide Teams kamen zu keinen großen Chancen. Unsere Trainer brachten mit Modrian, Janelsith und Florian Lengauer drei frische Kräfte, um das Spiel noch zu drehen, doch das Offensivspiel der Truderinger war heute schwach, und die Partie plätscherte vor sich hin. Das änderte sich in den Schlussminuten, als unsere Löwen alles nach Vorne schmissen und Steinhöring nun viel Platz zum Kontern bekam.

Nachdem erste sehr gute Gelegenheiten noch von Pflugbeil vereitelt werden konnten war es dann in der 87. Minute so weit und die Gäste machten den Deckel drauf, 1:3. Kurz darauf erhöhten sie noch auf 1:4, bevor Trudering nach einem Eckball von Boss durch Benedikt Jakob das Ergebnis noch etwas korrigieren konnte. Als der Schiedsrichter in der letzten Aktion nicht auf Handelfmeter für Trudering entschied, sondern das Spiel abpfiff, war die Niederlage besiegelt und das Ergebnis war 2:4. Nach fünf Siegen in Folge mussten unsere Truderinger wieder eine Niederlage hinnehmen. Weiter geht es nächsten Sonntag beim Aufstiegsfavoriten und punktgleichen SpVgg 1906 Haidhausen. Ein weiteres Topspiel, denn beide Teams liegen aktuell auf Rang 2 und 3 und haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC Phönix.



Coach Hachtel: "Wir haben heute zu keiner Zeit in unser Spiel gefunden und daher absolut verdient verloren. Die Jungs wissen was es benötigt um auch in der Kreisliga jeden Gegner schlagen zu können, konnten das aber heute nicht abrufen. Wir sind gut in die Partie gekommen und haben verpasst das 2:0 zu machen. Im Anschluss haben wir den Gegner überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen und konnten glücklich sein nur mit 1:2 in die Pause zu gehen. Die 2. Halbzeit war OK, aber nach Vorne waren wir heute einfach zu harmlos. Wir haken das Spiel nun schnell ab und freuen uns auf die Partie nächste Woche um hoffentlich wieder ein anderes Gesicht zu zeigen."