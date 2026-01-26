TSV Trittau überzeugt im ersten Test

Die erste Mannschaft des TSV Trittau ist mit einem deutlichen Erfolg in die Testspielphase gestartet. Gegen den Kreisligisten Tralauer SV gewann das Team vor heimischem Publikum mit 5:1 und hinterließ dabei über weite Strecken einen souveränen Eindruck.

Trittau stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 4. Minute eröffnete Prehn den Torreigen. Nader erhöhte in der 11. Minute, ehe Dittberner in der 22. Minute für das 3:0 sorgte. Auch nach der Pause blieb der Gastgeber spielbestimmend. Schmitz traf in der 68. Minute zum 4:0, bevor Prehn mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute das fünfte Tor erzielte.

Den Ehrentreffer für den Tralauer SV markierte Kolepp in der 80. Minute.