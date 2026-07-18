TSV Trittau testet gegen Barsbüttel – Fokus auf den Pflichtspielstart

Für den TSV Trittau geht die Sommervorbereitung in die entscheidende Phase. Am morgigen Tag empfängt die Mannschaft den Barsbütteler SV zum nächsten Testspiel und will sich dabei den letzten Feinschliff für die anstehenden Pflichtspiele holen.
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Stormarnern anschließend nicht. Bereits am Freitag steht die erste Runde des Kreispokals auf dem Programm, ehe nur zwei Tage später mit dem Testspiel gegen den TSV Schwarzenbek die nächste Aufgabe folgt.
Der Blick richtet sich jedoch bereits auf den Ligastart. Zum Auftakt der neuen Saison empfängt der TSV Trittau den MTV Ahrensbök und möchte mit einer erfolgreichen Vorbereitung die Grundlage für einen gelungenen Start in die Spielzeit legen. Bis dahin bieten die verbleibenden Partien dem Trainerteam noch einmal die Gelegenheit, Abläufe einzustudieren und die Mannschaft optimal auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.
Zu den beiden Testspielen:
Zum Pokalspiel: