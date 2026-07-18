TSV Trittau testet gegen Barsbüttel – Fokus auf den Pflichtspielstart

Der TSV Trittau empfängt innerhalb weniger Tage gleich vier Gegner. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Für den TSV Trittau geht die Sommervorbereitung in die entscheidende Phase. Am morgigen Tag empfängt die Mannschaft den Barsbütteler SV zum nächsten Testspiel und will sich dabei den letzten Feinschliff für die anstehenden Pflichtspiele holen.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Stormarnern anschließend nicht. Bereits am Freitag steht die erste Runde des Kreispokals auf dem Programm, ehe nur zwei Tage später mit dem Testspiel gegen den TSV Schwarzenbek die nächste Aufgabe folgt.