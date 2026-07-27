TSV Trittau feiert gelungenen Härtetest vor dem Ligastart

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Trittau hat den letzten Test vor dem Start in die neue Saison erfolgreich absolviert. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein setzte sich am Sonntag deutlich mit 5:0 gegen den SC Schwarzenbek aus der Bezirksliga Hamburg West durch und tankte damit weiteres Selbstvertrauen für den Ligaauftakt.

Von Beginn an übernahm Trittau die Kontrolle über das Spiel und ließ Ball und Gegner laufen. Mit einer konzentrierten Defensivleistung und viel Durchschlagskraft in der Offensive erspielte sich die Mannschaft früh Vorteile und baute die Führung im weiteren Spielverlauf kontinuierlich aus. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 5:0-Erfolg.

Für den TSV Trittau war der Sieg ein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Die Mannschaft konnte wichtige Abläufe weiter festigen und zeigte sich sowohl spielerisch als auch kämpferisch in guter Verfassung. Mit dem überzeugenden Auftritt geht der Verbandsligist nun mit Rückenwind in den bevorstehenden Ligastart der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein.