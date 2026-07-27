 2026-07-23T06:38:08.609Z

Testspiel

TSV Trittau feiert gelungenen Härtetest vor dem Ligastart

Der letzte Härtetest gelingt: Trittau präsentiert sich vor dem Ligastart in starker Verfassung und gewinnt klar mit 5:0.

von Isaija Zecevic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nückel/Steinmann

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Trittau
Schwarzenbek

Der TSV Trittau hat den letzten Test vor dem Start in die neue Saison erfolgreich absolviert. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein setzte sich am Sonntag deutlich mit 5:0 gegen den SC Schwarzenbek aus der Bezirksliga Hamburg West durch und tankte damit weiteres Selbstvertrauen für den Ligaauftakt.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Trittau
TSV TrittauTrittau
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
5
0
Abpfiff

Von Beginn an übernahm Trittau die Kontrolle über das Spiel und ließ Ball und Gegner laufen. Mit einer konzentrierten Defensivleistung und viel Durchschlagskraft in der Offensive erspielte sich die Mannschaft früh Vorteile und baute die Führung im weiteren Spielverlauf kontinuierlich aus. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 5:0-Erfolg.

Für den TSV Trittau war der Sieg ein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Die Mannschaft konnte wichtige Abläufe weiter festigen und zeigte sich sowohl spielerisch als auch kämpferisch in guter Verfassung. Mit dem überzeugenden Auftritt geht der Verbandsligist nun mit Rückenwind in den bevorstehenden Ligastart der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein.

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