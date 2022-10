TSV tritt weiter auf der Stelle…

Der TSV tritt weiter auf der Stelle. In einem munteren Flutlichtspiel dreht Rettigheim das Spiel und schafft es trotz Überzahl nicht, die Führung über die Zeit zu retten. Wieblinges Touray brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, ehe Kinzel nur vier Minuten später ausglich. Weitere sechs Minuten später führte eine unglückliche Aktion in der TSV-Defensive zum 1:2 der Gäste. Ceylan nutzte den sich plötzlich bietenden Platz im Strafraum und traf sehenswert (16.). Erst jetzt bekam Rettigheim die Partie besser in den Griff.

Mit dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte nutzte David Kubiczek die erste Chance zum erneuten Ausgleich (49.). Mit dem 3:2 durch Adrian Kretz und der unmittelbar zuvor verhängten roten Karte für die Gäste, sah der Hausherr aus Rettigheim fast schon wie der sichere Sieger aus, ehe D. Sochiera, ebenfalls per direktem Freistoß, den erneuten Ausgleich markierte (71.). Weitere hochkarätige Torchancen für Rettigheim in einer wilden Schlussphase, blieben, weil fahrlässig, ungenutzt.