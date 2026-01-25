TSV Trillfingen krönt sich zum Halleneyachpokalsieger

– Foto: SV Grün-Weiß Stette

Der Halleneyachpokal der Herren der SGM SV Gruol/SV Erlaheim hat am heutigen Sonntag in Haigerloch seinen sportlichen Höhepunkt gefunden. Nach einem langen Turnierwochenende mit verschiedenen Altersklassen stand das Aktiventurnier im Mittelpunkt. Acht Mannschaften, eingeteilt in zwei Vierergruppen, spielten in der Halle jeweils zwölf Minuten um den Turniersieg. Der Modus ließ keinen Spielraum für Nachlässigkeiten, jede Partie wirkte unmittelbar auf den weiteren Verlauf. Am Ende setzte sich der TSV Trillfingen im Finale gegen den SV Heiligenzimmern durch und sicherte sich den Turniersieg.

Gruppe A mit Gastgeber im Mittelpunkt

In der Gruppe A treffen die SG Weildorf/Bittelbronn, die SGM SV Gruol/SV Erlaheim als Gastgeber, die SG SV Hart/SV Owingen sowie die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II aufeinander. Die SG Weildorf/Bittelbronn setzt früh Akzente und erzielt insgesamt elf Tore bei nur drei Gegentreffern. Punktgleich folgt die SGM SV Gruol/SV Erlaheim, die defensiv stabil bleibt und kein Gegentor kassiert. Dahinter landen die SG SV Hart/SV Owingen und die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II. Gruppe B mit klarer Dominanz

In der Gruppe B gibt der TSV Trillfingen den Takt vor. Drei Siege, neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:2 sprechen eine deutliche Sprache. Der SV Heiligenzimmern folgt mit vier Punkten und wahrt sich den Weg in die K.-o.-Runde. Dahinter reihen sich die SGM SV Erlaheim/SV Gruol II sowie die SG Weildorf/Bittelbronn II ein, die ohne Punktgewinn bleibt. Halbfinals mit Spannung bis zum Schluss

Im ersten Halbfinale trifft die SGM SV Gruol/SV Erlaheim auf den TSV Trillfingen. Die Partie ist ausgeglichen, doch Trillfingen setzt sich mit 4:3 durch und zieht ins Finale ein. Das zweite Halbfinale zwischen der SG Weildorf/Bittelbronn und dem SV Heiligenzimmern entwickelt sich zu einem Nervenspiel. Nach regulärer Spielzeit fällt die Entscheidung im Neunmeterschießen mit 7:6 zugunsten von Heiligenzimmern.

– Foto: TSV Trillfingen

Spiel um Platz drei als Nervenfrage

Das Spiel um Platz drei wird ebenfalls im Neunmeterschießen entschieden. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim behält mit 7:6 gegen die SG Weildorf/Bittelbronn die Oberhand und sichert sich den dritten Platz. Die Partie zeigt noch einmal die ganze Dramatik des Hallenfußballs, in dem ein einziger Treffer oder Fehlschuss über Sieg und Niederlage entscheidet. Finale als sportlicher Höhepunkt

Im Finale stehen sich der TSV Trillfingen und der SV Heiligenzimmern gegenüber. Trillfingen bestätigt seine starke Turnierleistung und gewinnt mit 3:1. Die Mannschaft verbindet Struktur, Tempo und Zielstrebigkeit und trägt diese Mischung konsequent bis zur letzten Partie. Der Turniersieg ist das Ergebnis eines konstanten Auftritts über alle Spiele hinweg. Ein Blick auf den AH-Halleneyachpokal

Bereits am gestrigen Samstag ergänzt der AH-Halleneyachpokal das Turnierwochenende. In einer Fünfergruppe setzt sich der SV Grün-Weiß Stetten souverän durch. Vier Siege, ein Torverhältnis von 19:1 und zwölf Punkte markieren eine klare Dominanz. Dahinter folgen der SV Gruol und der TSV Trillfingen mit jeweils sechs Punkten. Die SG Weildorf/Bittelbronn und der SV Heiligenzimmern komplettieren das Feld. Das AH-Turnier verleiht dem Halleneyachpokal zusätzliche Tiefe und zeigt, dass Erfahrung, Übersicht und Spielintelligenz auch im Hallenfußball entscheidende Faktoren bleiben. >>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen des AH-Turniers.