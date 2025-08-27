TSV trifft unter Flutlicht auf Kickers Emden

Nach dem Heimspiel wartet auf den TSV die nächste Herausforderung in der Englischen Woche. Am Mittwoch geht es auswärts zu Kickers Emden, die nach schwachem Saisonstart zuletzt wieder in die Spur fanden.

Für den TSV geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Mittwochabend steht die nächste Partie in der Regionalliga an. Zum Auftakt der zweiten Englischen Woche führt die Reise nach Ostfriesland zu Kickers Emden.

Die Gastgeber hatten nach einer starken Vorsaison zunächst Probleme, in den Rhythmus zu finden. Auf eine knappe 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen folgten zwei weitere Rückschläge gegen Drochtersen/Assel – sowohl im Pokal als auch in der Liga. In den vergangenen Wochen zeigte Emden jedoch ein anderes Gesicht: Zwei Siege hintereinander sowie ein spätes Unentschieden beim HSC Hannover unterstreichen die positive Entwicklung.

Der TSV ist sich der Herausforderung bewusst. Emden gilt im eigenen Stadion als unangenehmer Gegner, der schwer zu bespielen ist. Dennoch arbeitet die Mannschaft weiter intensiv an den ersten Punkten in der Regionalliga und will unter Flutlicht den nächsten Anlauf starten. Die kurze Vorbereitungszeit nach dem Heimspiel lässt kaum Raum für lange Analysen, möglicherweise genau der richtige Moment, um sofort wieder in den Wettkampfmodus zu schalten.