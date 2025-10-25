TSV-Trainer Winkens trifft auf seine Vergangenheit

Und doch steckt in diesem Duell jede Menge Brisanz. Winkens lebt fast sein ganzes Leben in Jüchen, lief viele Jahre für den Verein als Aktiver auf und übernahm später als Trainer eine prägende Rolle. In der vergangenen Saison führte er den VfL an die Schwelle zur Oberliga, ehe er wenige Wochen vor Saisonende auf Platz eins stehend entlassen wurde. „Ich habe mich sauber verhalten und frühzeitig Bescheid gesagt, dass ich im Sommer aufhöre, damit der Verein planen kann. Dass ich die Saison trotzdem nicht vernünftig zu Ende bringen konnte, war menschlich sehr enttäuschend“, sagt Winkens.

Am Sonntag wird diese Geschichte wieder aufleben. „Natürlich will man gegen seinen Ex-Klub nicht verlieren. Aber das Emotionale ist weg. Ich rede nur über Fußball“, betont er. Zusätzliche Würze erhält das Spiel, weil mit David Oliveira und Reo Kamiyama gleich zwei Spieler im TSV-Kader stehen, die der Trainer aus seiner Zeit in Jüchen mitgebracht hat. „Das sind loyale Jungs, die mir vertraut haben. David kenne ich seit vielen Jahren und um Reo habe ich mich damals besonders gekümmert“, sagt Winkens.

TSV plagen arge Personalsorgen

Sportlich können die Meerbuscher mit breiter Brust antreten. Nach holprigem Start holten sie aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte und kletterten auf Rang elf – trotz massiver Personalprobleme. „Wir pfeifen nach wie vor aus dem letzten Loch“, so Winkens. Mit Yasin Bas fällt der nächste Leistungsträger mit einer Muskelverletzung aus, mehrere Akteure sind angeschlagen. „Was die Jungs in den vergangenen Wochen leisten, ist der Wahnsinn“, lobt der Trainer. „Wir mussten teils zehn Spieler ersetzen und haben trotzdem konstant gepunktet. Das zeigt den Charakter der Mannschaft.“

Jüchen spielt bislang eine starke Saison, steht als Aufsteiger mit 16 Punkten auf Rang fünf. „Das überrascht mich nicht. Mit der Qualität im Kader ist ein einstelliger Platz realistisch“, meint Winkens. Am Sonntag erwartet der TSV-Trainer ein Duell auf Augenhöhe, sofern seine Elf halbwegs komplett ist. „Wären alle an Bord, müssten wir uns nicht verstecken. Aber aktuell ist das eine Wundertüte. Jüchen hat Jungs, die jedes Spiel entscheiden können. Wir müssen mit Herz und Willen dagegenhalten.“

Trotz der schwierigen Vorzeichen gibt sich Winkens kämpferisch: „Wir wollen uns weiter stabilisieren und punkten. Wenn das ausgerechnet gegen Jüchen gelingt, nehme ich das gerne mit.“