TSV-Trainer Samir Sisic nimmt Abschied

Für die Blau-Gelben hat das letzte Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei den Sportfreunden Niederwenigern dennoch seinen Reiz. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des SV Sonsbeck in Schonnebeck, könnten sie nach mehr als einem halben Jahr auf Platz zehn zum Abschluss noch in die obere Tabellenhälfte klettern. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, bin ich guter Dinge, dass es klappt“, sagt Trainer Samir Sisic, der alles in allem zufrieden ist: „Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt im Vorjahr waren wir zu keiner Zeit in Abstiegsnot. Es war keine überragende, aber eine sehr ordentliche Runde.“

Für die Verantwortlichen ist der Platz im gesicherten Mittelfeld jedoch nicht genug. „Mit diesem Kader wäre mehr möglich gewesen“, betont TSV-Manager Christoph Peters. Sisic wird deshalb am Sonntag zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen, er wird danach von Marcel Winkens ersetzt. „Ich hatte einen längerfristigen Plan, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Deshalb bin ich enttäuscht, dass mein Weg beim TSV nach gut einem Jahr schon wieder zu Ende ist“, so Sisic. Er hätte sich mit den Verantwortlichen eine gemeinsame sportliche Analyse und mehr Austausch gewünscht. „Letztlich wurde ich mehr oder minder vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber ich muss diese Entscheidung akzeptieren“, sagt Sisic. Im letzten Spiel wird er vor allem jene Akteure aufbieten, auf die in der gesamten Saison Verlass war. „Das haben sich diese Jungs einfach verdient“, sagt Sisic.

FCB will internen Rekord