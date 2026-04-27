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TSV Tiefenbach reaktiviert Gotthardt und Neumeier für Abstiegskampf
Die beiden ehemaligen Bayernliga-Kicker unterstützen den Kreisklassisten im Saisonfinish
von Thomas Seidl · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser
Verstärkung für den Kreisklassen-Abstiegskampf: Andreas Gotthardt (li.) und Benedikt Neumeier – Foto: Huber / Herrmann
Ihre besten fußballerischen Jahre haben Andreas Gotthardt (43) und Benedikt Neumeier (37) bei der SpVgg Landshut verbracht, mit der die beiden "Spiele"-Urgesteine 2012 unter anderem Landesliga-Meister wurden. Nun sollen die beiden "Oldies" mithelfen, dass der TSV Tiefenbach nicht aus der Kreisklasse Landshut absteigt. Sowohl Gotthardt als auch Neumeier kamen bereits in den vergangenen beiden Begegnungen zum Einsatz und feierten mit ihren (neuen) Teamkollegen am Wochenende einen eminent wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen die SG Weihmichl / Neuhausen.
Die Schützlinge der beiden am Saisonende scheidenden Spielercoaches Bastian Aimer und Patrick Hirschmüller verbesserte sich damit auf den zwölften Rang, der am Saisonende gleichbedeutend mit dem Gang in die Abstiegsrelegation wäre. Passieren kann für die TSV-Crew noch (fast) alles. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur zwei Zähler, allerdings ist das Team auch punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Weihmichl / Neuhausen.
Grundsätzlich ist der 13. Tabellenplatz gleichbedeutend mit dem Abstieg in die A-Klasse, allerdings darf der punktbeste Dreizehnte der vier West-Kreisklassen an der Relegation teilnehmen. In diesem Ranking hat die KK Landshut aktuell klar die Nase vorne. Hintergrund der Hilfsaktion der beiden Ex-Bayernligakicker dürfte sicherlich auch die Tatsache sein, dass die SpVgg Landshut in der kommenden Saison offiziell SG-Partner des TSV Tiefenbach ist. Kaderspieler der "Ersten" können somit Spielpraxis sammeln - und das soll natürlich in der Kreisklasse der Fall sein.
Schon seit der Winterpause ist Niels Wagensonner für den TSV Tiefenbach aktiv – Foto: Reimund Neumaier
In der Tiefenbacher Mannschaft spielt schon seit der Winterpause der 30-jährige Offensivallrounder Niels Wagensonner, der ab Juni Co-Spielertrainer beim SV Wörth wird und der 37 Landesliga-, und 127 Bezirksligaeinsätze in seiner Vita stehen hat. Mit den Routiniers soll im Saisonendspurt, in dem unter anderem noch die direkten Duelle gegen die Abstiegsmitkonkurrenten Gündlkofen und Neufraunhofen II anstehen, noch der Sprung ans rettende Ufer gelingen.