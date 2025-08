TSV Tettnang: "Wir wissen, was in uns steckt"

Nach einer unbefriedigenden Spielzeit 2024/2025 mit dem elften Tabellenplatz will der TSV Tettnang in der Bezirksliga Bodensee zurück zu alter Stärke finden – mit hungrigen Nachwuchsspielern und klarer Spielidee.

Die vergangene Saison war für den TSV Tettnang alles andere als ein Spaziergang. Der elfte Tabellenplatz in der Bezirksliga Bodensee bedeutete zwar den Klassenerhalt, doch zufrieden war im Verein damit niemand – am wenigsten Trainer Tobias Kaiser selbst. „Diese Saison war ein echter Härtetest – für uns als Mannschaft, für den Verein und für die Fans“, blickt der Coach zurück.

Oft sei es frustrierend gewesen, „weil wir wissen, was in uns steckt, es aber viel zu selten auf den Platz gebracht haben“. Zwar verfüge der Kader über die nötige Qualität, doch „wir hatten zu selten die Situation, alle beisammen zu haben“. Dies allein soll jedoch nicht als Entschuldigung herhalten: „Letztlich hat uns auch die nötige Konstanz gefehlt.“ Dass die Mannschaft dennoch Charakter gezeigt und sich am Ende durchgebissen habe, sei eine wichtige Erfahrung gewesen – eine, aus der nun Kraft für die neue Runde geschöpft werden soll.

Rasen, Einstandsfest und neue Energie