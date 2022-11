TSV Tettnang siegt im Nachholspiel und klettert auf Rang 4

Nachdem der TSV Tettnang nach dem 3:1 Heimsieg gegen den SV Weingarten die Talfahrt gestoppt hatte, ging es am Mittwoch gegen den SV Bergatreute. Mit einem Sieg würde der TSV auf Rang 4 hochrutschen. Bergatreute hat in dieser Saison durchwachsene Ergebnisse, deswegen war Vorsicht geboten. Bei Bergatreute war David Berg zurück in der Startelf, während der TSV neben den Langzeitverletzten auch auf Huchler verzichten musste.



Beide Mannschaften zogen sich etwas zurück und überließen dem Gegner das Aufbauspiel in der Hintermannschaft. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über die Außenbahnen auf beiden Seiten. So waren zu Beginn die Hereingaben noch etwas ungenau. In der 3. Minute kam Feyer nach gutem Steckpass durch, allerdings wurde der Winkel zu spitz und so konnte SVB Keeper Dorner den Ball parieren. In der 15. Minute dann ein guter Ball von TSV Innenverteidiger Wiest in die Spitze auf Witzemann, dieser ließ klatschen auf Basic und der dann mit einem Steckball auf Feyer. Feyer blieb cool und versenkte die Kugel links unten im Netz zum 1:0 für den TSV. Was dazu gesagt werden muss, Feyer stand gut einen Meter im Abseits, was aber schwer, für den ansonsten gut leitenden Schiri Öztürk zu sehen war.



Danach gab es auf Tettnanger Seite noch zwei Torannäherungen von Biberger und Bernhard, die Schüsse mit dem jeweils schwächeren Fuß gingen allerdings deutlich über den Kasten. In der 26. Minute dann die erste richtig gute Chance für den SVB, Kölbel konnte sich im Mittelfeld behaupten und einen genialen Ball in die Schnittstelle auf den startenden Berg spielen. Dieser war schneller als die Innenverteidigung des TSV, aber Geibel verkürzte stark den Winkel und konnte Tettnang so die Null halten. Direkt im Gegenzug eine gute Chance für den TSV. Nach hohem Ball von Wiest, unterlief der Verteidiger vom SVB den Ball, worauf Feyer frei durch war. Nach dem er den Torwart umkurvt hatte, war der Winkel allerdings zu spitz, weshalb er auf den mitgelaufenen Geßler ablegte. Sein Schuss flog Zentimeter am Pfosten vorbei (27.).



Kurz vor der Halbzeit dann eine Doppelchance für den TSV. Nach einem Steckball von Delimar, konnte sich Basic mit einem Körpereinsatz Platz verschaffen, scheiterte aber an Keeper Dorner, der Rebound wurde von Geßler in die Mitte gelegt, wo Witzemann am grätschenden SVB Verteidiger kurz vor der Linie scheiterte (39.). Der folgende Eckball wurde ebenfalls gefährlich, der SVB Keeper verschätzte sich und so flog der Ball Wiest an den Fuß. Sein unfreiwilliger Abschluss wurde auf der Linie geklärt (40.). Die letzte Aktion vor der Pause gehörte dem SVB, nach abgefälschter Flanke am 16ner Eck spielte Keeper Geibel der Ball ist Lava im 5er Raum, am Schluss konnte Wiest klären (42.).



Halbzeitfazit: Der TSV hatte in der 1. Halbzeit mehr Chancen, allerdings war die Effizienz vor dem Tor noch etwas ausbaufähig. Der SVB setzte aber auch Nadelstiche nach vorne. Dank der guten Parade von Geibel hielt die Führung stand. Trotz allem war das Ergebnis verdient und hätte durchaus höher ausfallen können. In der 2. Halbzeit hieß es also die Tormöglichkeiten in Tore umzumünzen.



Gesagt, getan. In der 46. Minute das 2:0 für den TSV. Nach guter Verlagerung auf die die rechte Außenbahn zu Biberger, rutschte SVB Verteidiger Baumann unglücklich weg. Die halbhohe Hereingabe von Biberger verwertete Routinier Geßler souverän ins rechte Eck. Kurz darauf dann eine weitere Chance für den TSV, nach guter Hereingabe von Basic, legte Geßler ab auf Bernhard, sein Abschluss flog knapp über die Latte.



Die größte Chance in der 2. Hälfte für den SVB dann in der 56. Minute. Nach guter Kombination auf der rechten Außenbahn konnte Berg in den 16ner eindringen, sein Schlenzer wurde überragend von Geibel zur Ecke pariert. Die folgende Ecke wurde ebenfalls gefährlich, aber Capitano Marschall konnte im letzten Moment den Ball mit der Brust blocken, da hat sich das Fitnesstraining mit Maurer wohl gelohnt. Die Entscheidung zum 3:0 folgte dann 2 Minuten später durch einen Eckball von Geßler. Delimar konnte ungestört einlaufen und setzte den wuchtigen Kopfball ins SVB Gehäuse (58.). Der SVB war sichtlich geschockt und vertändelte direkt nach dem Anspiel den Ball. Geßler reagierte schnell und steckte durch auf den „Insbrucker Jung“ Biberger, der ließ sich nicht zweimal bitten und schob zum 4:0 ein (59.).



Danach schaltete der TSV ein paar Gänge zurück. Es gab noch 2 Chancen für den SVB, einen Distanzschuss (79.) und einen Freistoß (88.). Allerdings nicht zwingend genug, um den Ehrentreffer zu erzielen und Tettnangs Traum von 2. Spiel zu null wahr werden ließ. Kurz vor Abpfiff dann noch ein Tor vom TSV, der aufgerückte Wiest stand allerdings im Abseits (89.). Danach war Schluss und der TSV Tettnang gewinnt also diese Fluchtlichtspiel in ungewohnter Umgebung.



Fazit: Der TSV war die deutlich bissigere und giftigere Mannschaft in diesem Spiel. Im Zentrum gewann man viele Zweikämpfe und schaltete blitzschnell um, damit kam der SVB nicht zurecht. Dadurch hatte man ein deutliches Chancenplus auf Tettnanger Seite. Dennoch muss man sich im Nachgang auch bei TSV Keeper Geibel bedanken, der zweimal den Anschlusstreffer verhinderte und so den Grundstein für diesen Sieg legte. Somit spring der TSV Tettnang in der Tabelle mit einem Spiel weniger auf den 4. Platz. Der SV Bergatreute muss unterdessen aufpassen nicht zu tief in die untere Tabellenhälfte abzurutschen.



Am Samstag geht es bereits weiter zum ersten Rückrundenspiel. Dort gastiert der TSV Tettnang beim FC Leutkirch. In der Hinrunde gab es ein ausgeglichenes 2:2. Der SV Bergatreute spielt daheim gegen den Tabellenführer aus Ailingen. Wir bedanken uns wie immer bei allen Fans und Helfern für die Unterstützung bei den kühlen Temperaturen und hoffen ihr unterstützt uns auch am Samstag in Leutkirch.





Bericht Oli Sprenger

TSV Tettnang