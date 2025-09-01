TSV Tettnang macht 0:4-Rückstand wett, Maierhöfen gewinnt 2:0

---







Das Spiel entwickelte sich zum Offensivspektakel, bei dem der SV Vogt seine Effizienz eindrucksvoll unter Beweis stellte. Nikola Brankovic (22.), Sergen Leyla (28.), Manfred Kraus (45.) und Dennis Szembek (65.) trafen für die Gäste. Max Bölle (49.) und Sviatoslav Melnyk (76.) verkürzten für Weingarten, doch für weitere Tore reichte es nicht mehr. Mit zehn Punkten klettert Vogt auf Platz vier, während Weingarten bei fünf Zählern Rang 10 belegt.

---



Die Reserve aus Ravensburg kassierte eine herbe Niederlage gegen einen eiskalt agierenden FC Leutkirch. Malick Dambel (13.) und ein Doppelpack von Michael Koch (33., 44.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, Tobias Koch (88.) setzte den Schlusspunkt. Für Ravensburg war es die dritte Pleite im fünften Spiel, mit nur vier Punkten steht die Mannschaft auf Platz 14. Leutkirch hingegen klettert mit nun sechs Zählern auf Platz neun.

---



Die TSG Ailingen bot dem Favoriten aus Oberzell zu Beginn noch Paroli, doch ein Treffer von David Schmitz (35.) entschied das Spiel. Der Absteiger aus Oberzell bleibt damit weiter oben dran und hat nun zwölf Punkte auf dem Konto. Ailingen hingegen wartet weiter auf den zweiten Saisonseig und steht mit fünf Zählern auf Platz 11.

---



Im Spitzenspiel gegen den Aufsteiger aus Aichstetten behauptete sich Maierhöfen dank einer kompakten Vorstellung. Sascha Brauner (32.) brachte sein Team in Führung, Felix Merz (90.+5) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen bleibt der SVM an der Tabellenspitze und ist als einziges Team noch ungeschlagen. Aichstetten bleibt bei neun Zählern und musste die erste Niederlage hinnehmen.

---



Dieses Spiel wird in Erinnerung bleiben: Der FV Bad Waldsee führte nach Treffern von Lars Stöckler (18., 24.) und Hannes Martin (80., 83.) bereits 4:0, ehe Tettnang ein unglaubliches Comeback startete. Innerhalb von neun Minuten trafen Mirco Basic (85.), Flavio D’Ercole (88.) und zweimal Maximilian Konrad (90.+1, 90.+4) zum Ausgleich. Für Tettnang ein gefühlter Sieg, mit 4 Punkten belegen sie nun Platz 13. Bad Waldsee dagegen bleibt nach zwei Punkten weiter sieglos, auch wenn der erste Dreier greifbar nahe war.

----



Der SV Baindt nutzte seine Heimstärke konsequent aus und schickte Brochenzell mit einer klaren Niederlage nach Hause. Leon Geng (7.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Johannes Schnez (76., 84.) machte mit einem Doppelpack alles klar. Baindt hat nun neun Punkte und bleibt im vorderen Tabellendrittel. Für Brochenzell war es die erste Saisonniederlage und bleibt bei acht Punkten auf Rang acht.

---



Der Aufsteiger aus Friedrichshafen bleibt auch nach dem vierten Spiel ohne Punkt. Ahmad Yosef (35.), Jan Mathis (35., 49.) und Elias Gresser (42.) entschieden die Partie früh für den TSV Meckenbeuren. Für die Gäste war es ein Pflichtsieg, um sich nach zwei Unentschieden wieder in die obere Tabellenhälfte zu schieben. Während Meckenbeuren nun acht Punkte aufweist, steckt Dostluk mit null Punkten und 2:14 Toren auf dem letzten Platz.

---



Der TSV Eschach zeigte sich nach dem guten Auftritt im WFV-Pokal zuletzt bestens erholt und fertigte die SGM Unterzeil/Seibranz souverän ab. Pascal Ungemach (12.), Julian Frommherz (33.), David Sprenger (69., Foulelfmeter) und Tobias Weiß (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit zwölf Punkten bleibt Eschach Spitzenreiter Maierhöfen dicht auf den Fersen. Für die SGM sieht es noch nicht so gut aus: Mit nur einem Zähler und 4:16 Toren ist der Fehlstart perfekt.





