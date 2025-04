TSV Tettnang gewinnt 5:4-Torfestival, SpVgg Satteldorf jubelt spät

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TV Derendingen – 1. FC Heidenheim 1:3

Ein frühes Tor von Josephine Wild brachte den 1. FC Heidenheim bereits in der 2. Minute in Führung. Marlene Knecht glich in der 26. Minute für den TV Derendingen aus. Doch erneut Josephine Wild (50.) und später Leonie Reß (78.) sicherten den Gästen einen souveränen Auswärtssieg.

VfL Herrenberg – TSV Neuenstein 3:0

Die Spitzenreiterinnen taten sich lange schwer, doch in der Schlussphase drehten sie auf: Maike Hillert (70.), Selina Walter (80.) und ein Eigentor von Luisa Wüst (89.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten des VfL Herrenberg.

Hegauer FV – TSV Tettnang 4:5

In einem wahren Torfestival lieferten sich beide Teams ein offenes Duell mit ständig wechselnden Führungen. Für die Gastgeberinnen trafen Helena Heer (5.), Nina Sardu (16.), Lena Just (26., 62.). Die Gäste aus Tettnang blieben durch Anja Stiefenhofer (12., 24.), Tanja Kottmann (33.), Jana Erdle (45.+3) und Alicia Serafini (70.) stets dran – und setzten am Ende den entscheidenden Treffer.

1. FC Mühlhausen – FC Freiburg-St. Georgen 3:0/Wertung

Die Gastgeberinnen bekommen das Spiel als gewonnen gewertet, weil die Gäste nicht antraten.

TSV Neckarau – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:3

Lisa Kröper eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, Melisa Vural erhöhte in der 49. Minute, und Sibel Meyer stellte in der 58. Minute den Endstand her – ein starker Auftritt der Gäste in Mannheim.

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – SV Gottenheim 5:2

Nina Herrmann (12.), Amanda Nünninghoff (18.), sowie ein Doppelpack von Laura Richter (26., 78.) und ein Treffer von Maxi Volk (79.) bescherten dem TSV einen deutlichen Heimsieg. Für die Gäste waren Anna-Catharina Meister (45.+2) und Diana Reinke (80.) erfolgreich.

