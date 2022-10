TSV Tettnang Frauen erneut erfolgreich

Nachdem die Frauen des TSV Tettnang ein spielfreies Wochenende hatte, war die Motivation und Vorfreude auf das Heimspiel gegen den TSVgg Plattenhardt umso größer. Man hatte sich extrem viel vorgenommen und war sich bewusst, dass 99% der Leistung nicht für einen Sieg reichen. Die Mannschaft um das Trainerteam Prinz/ Rasch-Boos musste definitiv an die Leistungsgrenze gehen, denn man erwartete mit Plattenhardt ein spielstarker und körperlich robuster Gegner, welcher im Abstiegskampf auf jeden Punkt angewiesen ist.

Die TSV`lerinnnen starteten wie gewohnt mit schönem Kombinationsfussball in das Spiel und konnten dadurchbereits nach 6 Minuten durch Stiefenhofer in Führung gehen, welche einen Querpass von Simone Birkle einschieben konnte. Direkt nach Wiederanpfiff konnte Alina Weiss im Mittelfeld den Ball erobern und auf Alica Reiner weiter leiten. Deren Flanke von der rechten Strafraumgrenzen landete unhaltbar im langen Toreck. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Stiefenhofer wird wieder von der linken Seite geschickt. Die Plattenherdter Torhüterin ist eigentlich zuerst am Ball, schießt aber beim Klärungsversuch die Tettnangerin an, die dann nur noch die Kugel einschieben muss. Nach zwanzig gespielten Minuten wird erneut Stiefenhofer mit einem Chipball auf die Reise geschickt, umkurvt dann die Torhüterin und vollendet zum verdienten 4:0. Verletzungsbedingt mussten die Tettnangerinnen bereits in der 23. Minute wechseln: Für Alina Weiss kam Marlene Friedel ins Spiel – Gute Besserung an unsere Nummer 11. Noch vor der Halbzeit konnte Alicia Serfaini das Ergebnis auf 5:0 hochschrauben indem sie nach einem Eckball unbedrängt einköpfen konnte.

Trotz der deutlichen Führung ließen die Tettnanerinnen nicht nach und konnten wenige Minuten nach dem Seitenwechsel das bisher schönste Tor des Tages erzielen. Chantal Ebinger kombiniert sich mit einem Doppelpass mit Alica Reiner über links in den Strafraum, passt dann perfekt in die Mitte auf Birkle, die zuerst ihre Gegenspielerin aussteigen und anschließend der Torhüterin keine Chance lässt. Die Frauen des TSV Tettnang haben nun richtigen Spaß am Spiel gefunden.Ein langer Ball von Alicia Serafini aus der Abwehr wird Richtung Stiefenhofer geschlagen, welche am energetischen dem Ball hinterher geht und sehenswert per Volley ins Tor trifft. Marie Köger spielte in der 68. Minute einem schönen Pass im 16er auf Birkle. Die Stürmerin setzt sich dann gegen Abwehrspielerin und Torhüterin durch und schiebt ins Leere Tor ein. Kurz darauf wieder ein Traumtor: Susen Kiesel mit dem perfekten Schlenzer in den Winkel aus 19 Metern halbrechter Position. Nach einem Plattenhardter Eckball konnte Nelly Helber noch den Ehrentreffer für die Gäste erzielen, ehe der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Am Ende gewinnen die spielfreudigen Tettnangerinnen in dieser Höhe auch völlig verdient und stehen weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz.