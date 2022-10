TSV TETTNANG Damen 2 weiterhin auf Punktesuche

Die Frauen II des TSV Tettnang hatten für das zweite Auswärtsspiel der Landesliga gegen den TSV Sondelfingen die ersten Punkte fest ins Visier genommen.

So startete Tettnang fulminant in die Anfangsphase. Das Spiel gestaltete sich offen – die Heimmannschaft traf nach keiner Minute Spielzeit das Aluminium, die Gäste legten direkt nach. Sam Hart markierte nach einer flachen Flanke von Hannah Pfeifer das 0:1. Bestärkt von dem frühen Führungstreffer waren die Tettnangerinnen am Drücker, wacher und stets einen Schritt schneller in den Zweikämpfen.

In der Folgezeit erspielten sich beide Teams Torchancen, die hochkarätigeren konnte Tettnang für sich verbuchen. Wie schon in den Ligaspielen zuvor gelang es den Tettnangerinnen jedoch nicht diese in eine Führung umzumünzen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang der Heimmannschaft der Doppelschlag zum Ausgleich und 2:1 Führung.

Mit dem ernüchternden Rückstand gingen die Tettnangerinnen, trotz deutlicher Überlegenheit in Halbzeit 1, in die Pause.