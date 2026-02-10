TSV-Testspielauftakt

– Foto: Benno Ewigleben

(09.02.2026✍️EJ) Mit dem aktuellen Tabellenzweiten der KOL Westthüringen maß sich der TSV Bad Blankenburg in seinem ersten Testspiel im Rahmen der Wintervorbereitung 2026 . Insgesamt war es gegen den SV Westring Gotha ein Spiel auf Augenhöhe, das leistungsgerecht 2:2 endete. Für mehr als ein Remis hätten die Bad Blankenburger ihre Torgelegenheiten effizienter nutzen müssen. Da zeigte sich der Gegner, welcher geduldig auf Fehler der Gastgeber wartete, cleverer: Am Spielanfang hatten die Männer vom Hainberg drei gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer - aber die Gäste nutzen ihre erste Torchance, bei der Sherii Ripa TSV Torwart Wesley Beck mit einem Flugball in die lange Ecke überwand - 0:1 (18.). Es dauerte bis zur 35.Spielminute als Benno Ewigleben nach einer Kopfballablage von Patrick Fiur am zweiten Pfosten das Runde in das Eckige bugsierte - 1:1. Dabei blieb es bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Moritz Großmann (Unterloquitzer SV).

Auch im zweiten Spielabschnitt schenkten sich beide Teams auf dem bestens bespielbarem Plastikgrün an der Landessportschule vor 50 Zuschauern nichts. Mit einem Tempodribbling und platziertem Abschluss brachte Moritz Hauser die Gastgeber in Führung - 2:1 (52.). Danach gab es viele Zweikämpfe um den Mittelkreis herum. Philipp Vofrei hatte zwei Mal die Möglichkeit, die Führung des TSV auszubauen (73., 84.). Dazwischen landete ein Freistoß der Gäste an der rechten Torstange (82.). In der Schlussphase erhöhte der SVW noch einmal die Schlagzahl. Der Gastgeber hielt dagegen. Aber er schenkte nach einer Schaltpause und einer Fehlerkette den möglichen Testspielsieg her: Letztendlich zwierbelte Yaroslaw Zvierev aus 27 Metern den Ball im hohen Bogen zum 2:2-Endstand in das Tor (86.). Es war ein guter Test mit schon etwas Wettkampf-Charakter.