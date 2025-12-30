TSV Tauberbischofsheim feiert den JAKO-Cup-Triumph

Der TVN Fußball – JAKO-Cup hat am heutigen Dienstag seinen sportlichen Höhepunkt erlebt. Beim traditionsreichen Hallenturnier in Niederstetten setzte sich der TSV Tauberbischofsheim nach einem langen, intensiven Turnierabend verdient durch und gewann das Finale gegen die SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern mit 3:1. Zehn Minuten Spielzeit, drei Vorrundengruppen und eine kompakte K.-o.-Phase sorgten für einen Wettbewerb, der keine Pausen kannte und die Kräfteverhältnisse konsequent offenlegte.

Gruppe A: Creglingen/Bieberehren setzt sich souverän durch In der Gruppe A dominierte die SG FC Creglingen/Bieberehren III das Geschehen. Drei Siege aus drei Spielen, 11:3 Tore und neun Punkte bedeuteten einen ungefährdeten Gruppensieg. Der Auftakt gegen den TV Niederstetten endete 4:1, es folgte ein 3:1 gegen den SSV Gaisbach sowie ein 4:1 gegen den SV Brettheim. Dahinter entwickelte sich ein enger Kampf um Platz zwei. Der SSV Gaisbach kam auf vier Punkte, TV Niederstetten auf drei, Brettheim blieb mit einem Zähler Letzter.

Turniermodus: Enge Zeitfenster, klare Entscheidungen Der JAKO-Cup wurde in drei Vierergruppen ausgespielt, ehe die besten Teams in Viertelfinals, Halbfinals und Platzierungsspielen um den Turniersieg kämpften. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie ließen kaum Raum für taktisches Abtasten. Wer nicht sofort präsent war, geriet unter Druck. Gerade in der Gruppenphase sorgte dieses Format für schnelle Vorentscheidungen und deutliche Tabellenbilder.

Gruppe B: Apfelbach-Herrenzimmern mit klarer Linie

In der Gruppe B ließ die SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 keinen Zweifel an ihrer Ambition. Mit drei Siegen, 12:2 Toren und neun Punkten führte sie die Tabelle an. Das 4:1 gegen den SSV Gaisbach II, ein 6:0 gegen den FC Creglingen und der 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Gammesfeld unterstrichen die Stabilität. Gammesfeld wurde mit sechs Punkten Zweiter, Gaisbach II folgte mit drei, der FC Creglingen blieb punktlos.

Gruppe C: Tauberbischofsheim spielt in eigener Liga

Die deutlichste Machtdemonstration der Vorrunde lieferte der TSV Tauberbischofsheim in der Gruppe C. Drei Spiele, drei Siege, 18:2 Tore – die Zahlen sprechen für sich. Der 9:0-Auftaktsieg gegen den FC Billingsbach setzte früh den Ton. Es folgten ein 6:0 gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II sowie ein 3:2 gegen den TSV Schrozberg. Mulfingen/Hollenbach wurde Zweiter, Schrozberg Dritter, Billingsbach blieb ohne Punkt und Torerfolg.

Viertelfinals: Favoriten wackeln, setzen sich aber durch

In der ersten K.-o.-Runde wurde die Dichte des Feldes sichtbar. Der SSV Gaisbach setzte sich im Viertelfinale nach Neunmeterschießen gegen die SG Creglingen/Bieberehren III durch. Apfelbach-Herrenzimmern gewann 2:1 gegen Schrozberg. Gastgeber TV Niederstetten behauptete sich ebenfalls im Neunmeterschießen gegen Mulfingen/Hollenbach. Tauberbischofsheim ließ dagegen beim 6:1 gegen Gammesfeld keine Zweifel aufkommen.

Halbfinals: Tauberbischofsheim bleibt stabil

Im Halbfinale gewann die SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern nach Neunmeterschießen gegen den SSV Gaisbach. Das zweite Halbfinale entschied der TSV Tauberbischofsheim mit 3:1 gegen den TV Niederstetten für sich. Damit standen zwei Teams im Finale, die bereits in der Vorrunde durch Struktur und Effizienz überzeugt hatten.

Spiel um Platz drei: Gaisbach rettet den Podestplatz

Im Spiel um Platz drei setzte sich der SSV Gaisbach mit 5:2 gegen den TV Niederstetten durch. Nach dem verpassten Finaleinzug zeigte Gaisbach noch einmal Zielstrebigkeit und beendete das Turnier mit einem Erfolg.

Finale: Tauberbischofsheim vollendet dominanten Turnierauftritt

Das Endspiel zwischen der SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern und dem TSV Tauberbischofsheim brachte die beiden konstantesten Mannschaften des Tages zusammen. Tauberbischofsheim bestätigte auch hier seine Überlegenheit und gewann mit 3:1. Damit krönte das Team einen Turnierauftritt ohne Niederlage und mit einem beeindruckenden Torverhältnis.