TSV Sulzbach-Laufen gewinnt Blitzturnier mit überzeugender Leistung

Klarer Erfolg im ersten Spiel

Im ersten Spiel des Turniers setzte sich der TSV Sulzbach-Laufen mit einem deutlichen 4:0 gegen die SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg durch. Bereits in der 6. Minute brachte David Siemianowski die Gastgeber in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Marek Hähnel auf 2:0 und legte in der 16. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Simon Jäger sorgte mit seinem Tor in der 30. Minute für den 4:0-Endstand. Die SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg fand keine Antwort auf die druckvolle Spielweise des TSV Sulzbach-Laufen und musste sich deutlich geschlagen geben.