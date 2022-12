TSV Sulzbach-Laufen bekommt einen Kunstrasenplatz Spatenstich ist gemacht.

Spatenstich für TSV-Kunstrasenplatz Am 06.12.22 um 15:30 Uhr erfolgte der offizielle Spatenstich für den Kunstrasenbau des TSV Sulzbach-Laufen. Nach längerer Planungsphase wird die Firma Garten Moser aus Aalen/Essingen ab dieser Woche mit dem Bau des Kunstrasenplatzes beginnen. Mit dem größten Bauprojekt der Vereinsgeschichte möchte der TSV die Basis für einen adäquaten Trainings- und Spielbetrieb der Jugend- und aktiven Mannschaften sichern. Am vergangenen Wochenende haben unsere Jungs von der Aktiven Mannschaft bereits tolle Vorarbeit geleistet.

