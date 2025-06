TSV-Stürmer Johannes Noderer erhält Torjägerkanone der Heimatzeitung

Dass er gleich einen neuen Rekord aufstellen würde, war Johannes Noderer nicht bewusst. 37 Tore erzielte der Stürmer vom TSV Hartpenning in der Saison 2024/25 – so viele wie kein anderer. Seit der Saison 2015/16 vergibt die Heimatzeitung die Torjägerkanone an den Landkreis-Fußballer mit den meisten Toren. Bisheriger Rekordhalter war Tobias Schlichtner, der in der Saison 2018/19 der A-Klasse 31 Tore für den FC Rottach-Egern geschossen hatte. Bis jetzt.

„Man schaut natürlich auch auf die Torjäger der anderen Ligen.“ Noderers stärkster Verfolger war Josef Sontheim vom SV Miesbach mit zuletzt 30 Toren. „Höchsten Respekt an ihn. In der Bezirksliga so viele Tore zu schießen, das ist eine richtige Ansage.“

„Die ganze Mannschaft hat funktioniert. Irgendjemand muss ja auch viele Tore auflegen, damit man viele Tore schießen kann.“

Johannes Noderer lobt sein Team

Seinen Erfolg sieht der Hartpenninger aber als Mannschaftsleistung. „Die ganze Mannschaft hat funktioniert. Irgendjemand muss ja auch viele Tore auflegen, damit man viele Tore schießen kann.“ Über 90 Tore regnete es in der abgelaufenen Saison für die Hartpenninger – mehr als ein Drittel davon durch Johannes Noderer. Allein vier Tore schoss er beim 10:0 gegen die SG Tegernseer Tal oder beim 5:0 gegen die SG Waakirchen/Schaftlach.

Dass er bei den entscheidenden letzten Spielen gegen den SV Warngau und den TSV Schliersee wegen einer Verletzung am Knöchel nicht antreten konnte, war für den Stürmer bitter: „Das war schon ärgerlich.“

Die vielen Tore von Noderer sollen in den nächsten Jahren für den Aufstieg sorgen

Dass Noderer vielseitig einsetzbar ist, bewies er in der Saison 2022/23, als er für den TSV Otterfing in der Kreisliga auflief – auch mal im Tor. Einen Wechsel zieht Noderer aber nicht in Betracht, auch wenn schon die eine oder andere Mannschaft angerufen habe. „Torhüter sind oft die besten Stürmer, die können oft besser einschätzen, wo der Torwart hinspringen kann und wo nicht“, weiß Marx. „Schade, dass es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat.“ Mit dem wollen es Noderer und der TSV Hartpenning in der kommenden Saison nochmal versuchen.