TSV Strümpfelbach – TSG Buhlbronn 4:0 (1:0)

Der TSV Strümpfelbach setzte seinen positiven Aufwärtstrend am Wochenende mit einem 4:0-Sieg gegen die TSG Buhlbronn eindrucksvoll fort. Trotz des klaren Ergebnisses tat sich der TSV vor allem bis zum 2:0 phasenweise schwer, die Kontrolle des Spiels in zwingende Torchancen umzusetzen. Strümpfelbach begann mit viel Ballbesitz und stabilem Aufbau, doch die letzte Durchschlagskraft fehlte noch. Umso wichtiger war das frühe Führungstor:

In der 15. Minute flankte Thomas von rechts präzise in den Strafraum, wo Moritz Brukner perfekt einlief und per Kopf zum 1:0 traf.

Auch nach der Führung blieb die Partie offen. Buhlbronn stand kompakt und der TSV hatte Mühe, klare Chancen herauszuspielen. Erst nach der Pause fiel das Tor, das das Spiel endgültig kippte:

In der 48. Minute überraschte Marvin Sohn den gegnerischen Torhüter mit einem Distanzschuss aus rund 50 Metern, der unhaltbar zum 2:0 einschlug. Dieser Treffer war der Knackpunkt der Partie und brach den Widerstand der Gäste spürbar. Danach spielte Strümpfelbach befreiter auf. In der 59. Minute erhöhte Lukas Issler nach einer starken Kombination auf 3:0 und legte zehn Minuten später nach.

Eine Kopfballverlängerung von Finn führte zu einem Abstimmungsproblem zwischen Abwehr und Torhüter, sodass Issler den Ball nur noch über die Linie drücken musste – 4:0.