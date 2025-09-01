TSV Strümpfelbach – SV Plüderhausen 1:3 (1:2)

Das Heimspiel des TSV Strümpfelbach gegen den SV Plüderhausen stand von Beginn an unter schwierigen Vorzeichen: Durch die anhaltende Rotsperre des Stammtorhüters sowie zahlreiche verletzte Spieler war die Ausgangslage alles andere als einfach. Doch davon ließ sich der TSV nicht beeindrucken – die Mannschaft trat mutig auf, zeigte Einsatz und kam immer wieder zu guten Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Plüderhausen hingegen zeigte sich brutal effizient: Aus den ersten drei Möglichkeiten nutzten die Gäste gleich zwei und stellten früh auf 0:2. Für zusätzlichen Diskussionsstoff sorgte wenig später eine strittige Szene im Strafraum: Ein Strümpfelbacher Angreifer wurde klar am Trikot gezogen, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Da es sich um den Letzen Mann handelte, forderte der TSV zudem die Rote Karte wegen Notbremse – diese blieb jedoch aus.