Der Schlusspunkt: Carmine behielt in der 90. Minute die Nerven und machte mit dem 3:1 alles klar. – Foto: Aa.Es

TSV Strümpfelbach setzt sich in Unterzahl durch Verlinkte Inhalte Bezirkspokal R/M/H Strümpfelba. Unterweissa. II

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich am Sonntag zahlreiche Zuschauer auf dem Sportplatz in Strümpfelbach ein, um den Pokalfight zwischen dem TSV Strümpfelbach und dem klassenhöheren SV Unterweissach II zu verfolgen. Die Gäste hatten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft und gingen somit als Favoriten in die Begegnung. Doch der TSV sollte an diesem Nachmittag seine ganze Leidenschaft und Moral unter Beweis stellen. Der Traumstart gelang bereits nach weniger als einer Minute: Ein langer Ball von Marvin S. wurde von Finn L. abgefälscht und landete bei Lukas B., der clever auf Thomas S. querlegte. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und schob zur viel umjubelten 1:0-Führung ein – ein perfekter Auftakt für den Außenseiter.

In der 25. Minute sah der TSV-Keeper Dennis D. nach einer Rettungsaktion die Rote Karte, da der Schiedsrichter seine Parade außerhalb des Strafraums wertete. In Unterzahl fehlte dem TSV zunächst die zuvor gezeigte Kreativität und Unterweissach übernahm zunehmend die Kontrolle. Der Ausgleich fiel wenig später durch einen platzierten Schuss ins kurze Eck zum 1:1.

Einsatz pur – Finn sprang als Ersatzkeeper ein. Man merkte aber, dass er kein gelernter Torwart ist. – Foto: Aa.Es

Doch der TSV zeigte Moral und schlug kurz vor der Pause zurück: Nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen war es Lucas R., der in der 40. Minute das 2:1 erzielte – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein spannendes Spiel. Unterweissach hatte mehr Ballbesitz und drängte auf den Ausgleich, blieb dabei aber oft ungefährlich und kam vor allem über Standardsituationen zu Chancen. Strümpfelbach verteidigte dagegen diszipliniert, lauerte auf Umschaltmomente und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Die Entscheidung fiel in der 90. Minute: Wieder war es ein langer Ball von Marvin S., der den eingewechselten Carmine E. in Szene setzte. Sein erster Versuch scheiterte zwar am Torhüter, doch Carmine setzte nach, umkurvte den Keeper und schob zum 3:1-Endstand ein.

Immer wieder Ausgangspunkt gefährlicher Angriffe – Marvin sorgte mit präzisen langen Bällen für die entscheidenden Szenen. – Foto: Aa.Es

Der Schlusspunkt: Carmine behielt in der 90. Minute die Nerven und machte mit dem 3:1 alles klar. – Foto: Aa.Es