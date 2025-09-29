– Foto: Aa.Es

TSV Strümpfelbach feiert ersten Dreier – 4:2 gegen JAT Fellbach

Am Sonntag um 15 Uhr empfing der TSV Strümpfelbach die Gäste von JAT Fellbach. Schon die Anfangsphase spiegelte vieles wider, was den Kreisliga-Fußball ausmacht: Emotionen, hitzige Szenen und packende Zweikämpfe. Der Start verlief unglücklich für den TSV: Ein Strümpfelbacher Spieler nahm den Ball im Strafraum mit der Hand – der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Fellbach verwandelte sicher zum 0:1. Kurz darauf kam es zur nächsten Aufregung: Nach einem nicht geahndeten Handspiel im Mittelfeld protestierte ein TSV-Spieler so heftig, dass er mit Gelb-Rot wegen Meckerns vom Platz gestellt wurde. Doch auch die Gäste dezimierten sich kurz darauf selbst – ein hartes Einsteigen führte zu einer Roten Karte für Fellbach.

In der Folge fand der TSV immer besser ins Spiel. Nach einer perfekt getretenen Ecke von Nici war es Abwehrspieler Basti, der sich hochschraubte und zum 1:1 einköpfte. Es war nicht nur sein erstes Tor für den TSV, sondern er zeigte auch über die gesamte Partie hinweg eine starke Defensivleistung. Der Treffer gab Strümpfelbach Aufwind: Nach einer starken Aktion von Finn auf der linken Seite setzte er Lukas B. in Szene, der den Torwart umkurvte und aus spitzem Winkel zum 2:1 traf. Wenig später belohnte sich Finn selbst und erhöhte nach schöner Vorarbeit zum 3:1-Halbzeitstand.