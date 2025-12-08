TSV Strümpfelbach 4:0 ASGI Schorndorf

Sieg im Jahresendspurt: TSV Strümpfelbach ringt ASGI Schorndorf nieder!

Benzach. Die neu formierte Abwehr des TSV fand zunächst schwer ins Spiel. Die Gäste aus Schorndorf nutzten dies in der 6. Minute, als eine präzise Halbraumflanke zum 0:1 führte. Die Strümpfelbacher Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später wurde M. Brukner nach beherztem Nachsetzen im Strafraum vom gegnerischen Torhüter gefoult. Der fällige Foulelfmeter wurde von L. Issler verwandelt, und es stand 1:1.

Nach einem langen Ball des ASGI-Torhüters geriet die Hintermannschaft des TSV kurzzeitig ins Wanken, was die Gäste in der 16. Minute zur erneuten Führung (1:2) nutzten. Der TSV drängte jedoch auf den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit sah sich der gegnerische Torhüter erneut zu einem Foulspiel gezwungen. L. Issler trat zum Elfmeter an, und obwohl der Keeper den Schuss parieren konnte, staubte er den Nachschuss zum 2:2 ab (45. Minute). Nur Augenblicke später hatte er sogar die Führung auf dem Fuß – eine Führung, die zum diesem Zeitpunkt durchaus verdient gewesen wäre.